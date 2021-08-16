Benzin yerine mazot konursa ne olur?

Olmaz diye bir şey yok! Kullandığınız dizel bir araca benzin ya da benzinli aracınıza motorin konursa sizi neler bekliyor biliyor musunuz?

Otomotiv endüstrisi yakıt sistemine büyük önem veriyor. Hatta araçların yakıtlarının karışmaması için kendi teknolojilerini bile dizayn etmekteler. Akaryakıt sektörü de yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

Peki tüm bunlara rağmen sürücülerin başına birbirinden farklı olaylar gelmiyor mu?

Olmaz diye bir şey yok! Kullandığınız dizel bir araca benzin ya da benzinli aracınıza motorin konursa sizi neler bekliyor biliyor musunuz?

İçten yanmalı motora sahip araçların hareket edebilmesi için fosil yakıtlar kullanılması gerekiyor. Bu yakıtlar benzin, mazot (motorin) ve otogaz olarak ayrılmaktadır.Peki kullanım esnasında bu yakıtların birbiriyle karıştırılması halinde hangi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bunun ne gibi sonuçları var ve böyle bir durumda neler yapılmalı?

Benzin yerine motorin konabilir mi?

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmesine göre; benzinli bir araca dizel yakıt koymak istisnai bir durumdur. Bugün teknolojik anlamda üretilen araçların yakıt girişleri yakıtın kendisine göre birbirinden farklılık göstermekte. Mazot yani Motorin pompalarının girişleri daha geniş ve benzinli aracın yakıt girişine tam oturmamaktadır. Farz edelim bu duruma rağmen benzinli araca mazot konuluyor.

Öncelikle benzin, mazota göre daha yanıcıdır.

Ateşleme mekanizması

Benzin, motora geldiğinde silindirlerde yakılması için bujiler kullanılır. Bujiler, benzinin tutuşması için gerekli sıcaklığı açığa çıkarır ve motorun yanma odaları olan silindirlerde patlamalar yaşanarak güç üretir. Benzinli arabaya mazot konulduğunda bujiler daha yağlı ve zor tutuşan yakıtı yakmakta zorluk yaşar. Bu süreçte bujiler ya mazotu ateşleyemez ya da ateşlese bile bunu yaparken oldukça zorlanacaktır.

Araç durur ve dumanlar yükselir

Aracınıza bindiğiniz zaman araçta bazı sıkıntılar olduğunu anlarsınız.Fark edildiği durumda elbette aracı çalıştırmadan önce fark edilirse; araç motorinden tamamen temizlenerek sorunsuz bir şekilde sorun çözülür. Az da olsa otomobilinizle harekt etmişseniz benzinli arabanız mazotla çalışsa dahi belli mesafe sonra durur. Aracın filtreleyecileri benzine göre ayarlandığı için aracın egzozundan siyah renkli ve yoğun kokulu duman çıkar. Arabanın motorunun bu zorlu yakım aşamasında subaplar başta olmak üzere pek çok parçasında sorun oluşabilir.

Ateşleme sistemi farklı

Peki motorin yani mazotlu bir araca benzin konulması durumda nasıl bir durum ortaya çıkar?

Dizel motorlar, yakıtı ateşlemek için bujiler yerine enjektörle sıkıştırma işlemi yapmaktadır. Bu yüksek basın sonucunda ise yakıt ateşlenir. Benzin daha yanıcı olması ve mazot gibi koyu ve yağlı olmaması nedeniyle mazotla çalışan arabanın motoruna ciddi zararlar verebilecektir.

Motor yenilemeye kadar gider

Dizel otomobillerin çalışmasını sağlayan mazotun içerisinde çeşitli kimyasallar mevcut. Bu kimyasallar motorun piston gibi önemli parçalarını yağlanarak kayganlaştırır. Otomobile mazotun içindeki özelliklere sahip olmayan benzin yüklendiğinde motor parçaları zarara uğrar. Yakıt pompası ve motorun pek çok parçasında aşınma yaşanır ve cidid masraf çıkarır. Dizel motora sahip aracı benzinle uzun süre kullanmanız durumunda motorun olduğu gibi indirilmesi, hatta yeni bir motor takma aşamasına bile girilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.