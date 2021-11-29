Dev indirim kapıda! Benzine indirim mi geldi? Benzin-Mazot-LPG indirimi ne zaman geçerli?

Dev indirim kapıda! Benzine indirim mi geldi? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Son gelen zamlarla birlikte 10 lira seviyesine kadar çıkan benzin ve mazot için bu kez indirim haberi geldi. Araç sahipleri indirim haberlerinin ardından Benzin-Mazot-LPG indirimi ne zaman geçerli olacak? sorusunu sormaya başladı. İşte indirim sonrası benzinin litre satış fiyatı...

Dev indirim kapıda! Benzine indirim mi geldi? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ardından akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Son gelen zamlarla birlikte 10 lira seviyesine kadar çıkan benzin ve mazot için bu kez indirim haberi geldi. Araç sahipleri indirim haberlerinin ardından Benzin-Mazot-LPG indirimi ne zaman geçerli olacak? sorusunu sormaya başladı. İşte indirim sonrası benzinin litre satış fiyatı...

Dolarda yaşanan yükseliş ile başta enerji ürünleri olmak üzere pek çok ürüne zam yapıldı. Benzin, motorin (mazot) ve LPG'ye de son haftalarda peş peşe zam yapıldı. Araç sahipleri gelen zamlar karşısında adeta şok oldu. Benzin ve mazotun litre satış fiyatı 10 lira seviyesine kadar çıkmıştı. Ancak son yaşanan gelişme araç sahiplerini sevindirdi. İddialara göre benzin,mazot ve LPG'ye büyük indirim yappılması gündemde.

Benzine indirim mi geldi?

Akaryakıt ürünlerine benzin ve motoriene (mazot) 90 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzine indirim ne zaman geçerli?

Akaryakıt ürünlerine yapılan büyük indirim bu gece yarısından (30 kasım) itibaren geçerli olması bekleniyor.

Benzin litre fiyatı ne kadar olacak?

Son gelen 1 liran üzerindeki zamla birlikte Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmıştı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya yükselmişti.

Yeni yapılacak indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 9,67 TL'den 8,77 TL'ye, motorinin litre fiyatı 9,75 TL'den 8,85 TL'ye düşmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.