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TIMETURK / EKONOMİ / Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu? sorusu dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin (mazot) litre satış fiyatlarına büyük bir indirim geliyor. Yapılan açıklamada motorine 44 kuruş indirim yapıldı.

14 Dakika Önce
2021-11-30 16:29:01
Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu? sorusu dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin (mazot) litre satış fiyatlarına büyük bir indirim geliyor. Yapılan açıklamada motorine 44 kuruş indirim yapıldı.

Artan döviz kurları nedeniyle akaryakıt ürünlerine son haftalarda peş peşe zam yapılmıştı. Akaryakıt zamları ile motorinin fiyatı tarihte ilk kez benzinin litre satış fiyatını geçmişti. Ancak alınan son bilgiye göre motorine (mazot) iyi bir indirim geleceği açıklandı.

Motorine indirim mi yapıldı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre motorin (mazot) litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapılacak.

Motorine indirim geldi mi?

Motorine uzun sürenin ardından sonra indirim geldi. Benzine ise herhanbi bir indirim haberi gelmedi.

Motorin (mazot) ne kadar oldu?

Ankara'da 9,83 TL olan motorinin litre fiyatı 9,39 TL olacakç

İstanbul'da 9,77 TL olan motorinin litre fiyatı 9,33 TL olacak.

İzmir'de 9,85 TL olan motorinin litre fiyatı 9,41 liraya inecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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