Benzin motorin (mazot) indirimi | Mozota indirim mi geldi? 15 Mart Mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına son haftalarda gelen zamlar araç sahiplerini üzmüştü. Uluslararası piyasada petrol ve enerji emtialarında yaşanan fiyat artışları nedeniyle yurt içinde de benzin ve mazotun litre satış fiyatlarında artış olmuştu. Brent petrolün yüzde 20 oranında düşüşe geçmesinden sonra benzin ve mazot için indirim beklentisi ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre benzin ve motorin litre satış fiyatına bir indirimi daha geliyor.

Benzin motorin (mazot) indirimi | Mozota indirim mi geldi? 15 Mart Mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına son haftalarda gelen zamlar araç sahiplerini üzmüştü. Uluslararası piyasada petrol ve enerji emtialarında yaşanan fiyat artışları nedeniyle yurt içinde de benzin ve mazotun litre satış fiyatlarında artış olmuştu. Brent petrolün yüzde 20 oranında düşüşe geçmesinden sonra benzin ve mazot için indirim beklentisi ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre benzin ve motorin litre satış fiyatına bir indirimi daha geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Brent petrol yıllar sonra yeniden 100 dolar seviyesini aştı ve 138 dolara kadar çıktı. Petrol ve enerji piayasasında yaşanan bu oynaklık nedeniyle akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam geldi. Son brent petrol fiyatları düşüşe geçti ve akaryakıt sektöründe indirim beklentisi oluştu.

Benzin motorin (mazot) indirimi

Akaryakıt sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve mazota indirim kaypıda. 15 Mart'ta İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,81 liradan, 2 lira 33 kuruşluk indirimle 20 lira 53 kuruş seviyesine gerilemişti. Benzin ve motorinde yeni indirim beklentisi yüksek.

Mozota indirim mi geldi?

Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mart günü yeni bir indirim kararı açıklanabilir. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Benzin ve mazot indirimi ne zaman geçerli?

Benzin ve motorin litre satış fiyatlarındaki indirim beklentisinin 16 Mart salı günü gerçekleşeceği açıklandı.

Brent petrol ne kadar 15 Mart?

Spot piyasada gece saatlerinde 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, 15 Mart sabahında 100 dolar seviyesinde yer alıyor.