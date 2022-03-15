Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota indirim mi yapıldı? Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı? Mazot litresi ne kaç TL oldu?

Mazota indirim mi yapıldı? Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı? Mazot litresi ne kaç TL oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından ülkemizde akaryakıt litre satış fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişmeye göre mazota ciddi oranda indirim bekleniyor.

Mazota indirim mi yapıldı? Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı? Mazot litresi ne kaç TL oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından ülkemizde akaryakıt litre satış fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişmeye göre mazota ciddi oranda indirim bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırımların devreye girmesiyle petrol fiyatları da zirve yaptı. Uluslararası piyasada brent petrol 137 dolar seviyesine kadar çıktı. Hızlı yükselil sonrası petrol ithal eden ülkelerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Ülkemizde de benzin, motorin ve LPG'ye son bir kaç haftada yüklü zamlar yapılmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeden sonra akaryakıt piyasasında indirim beklentisi oluştu.

Mazota indirim mi yapıldı?

Brent petol fiyatlarının 100 dolar seviyesine kadar çekilmesinin ardından benzin ve motorin litre satış fiyatalarına indirim yapılması beklenmeye başlandı. 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından bir indirimin daha kapıda olduğu belirtildi.

Mazota (motorin) ne kadar indirim yapıldı?

Akaryakıt sektör temsilciliklerinden alınan bilgiye göre 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Açıklanan rakamlar henüz kesnin değil. İlerleyen saatlerde net rakamlar belli olacaktır.

Mazot litresi ne kaç TL oldu?

İstanbul / Avrupa: 20,50 TL

İstanbul / Anadolu: 20,52 TL

İzmir: 20,61 TL

Ankara: 20,61 TL

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları son haftalarda adeta uçuşa geçti. ABD tipi ham petrol vadelileri 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ardından düşüşe geçen ham petrol 100 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, 15 Mart'ta 101,41 dolardan işlem görüyor.