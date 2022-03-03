Brent petrol nedir? Brent petrol varil petrol mü? Brent petrol kaç litre? Koronavirüs pandemisi ile ükselişe geçen brent petrol fiyatları tam düşüşe geçiyor derken bu kez de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yeninden yükselişe geçti. Brent petrol uluslararası piyasada 20214'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrol 114,2 dolar seviyesine kadar yükseldi. Petrolü yurt dışından alan ülkelerde bu durum enflasyonun tetiklenmesine neden oluyor. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız brent petrolün ne olduğu da meral edilmeye başlandı.

Uzun yıllardan sonra brent petrol 100 dolar seviyesini aştı. En son 2014 yılında bu 100 dolar sınırını aşan brent petrol, jeopolitik risklerin ardından 114 dolar seviyesine kadar çıktı. Dünya ekonomisi için oldukça önemli bir noktada olan brent petrol fiyatalarının artması pek çok ülkenin ekonomisini baltalıyor. Petrol ihraç eden ülkelerin işine gelen bu yükselişin daha ne kadar süreceği ise henüz tahmin edilemiyor.

Brent petrol nedir?

Brent petrol keliemesini son zamanlarda oldukça fazla duyar olduk. Enerji ihtiyacını yurt dışından döviz ile satın alan ülkeler brent petrolde yaşanan artış nedeniyle akaryakıt ürünlerine zam yapmak zorunda kalıyor. Yapılan zamlar ülkede enflasyonu tetikleyici rol oynuyor. Dolayısıyla brent petrlün yüksek seviyelerde olması pek çok ülke için sakıncalı bir durum.

Brent petrol tatlı petrol türüdür. Brent petrol Kuzey Denizi'nden çıkartılır. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

Petrol piyasası brent petrol üzerinden yürütülür.

Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Küresel ekonominin en önemli kıt kaynaklarından olan Brent Petrol, Teksas Ham Petrolünden sonra Dünyadaki en kaliteli ve çok değerli petrol çeşididir. Brent Petrol siyasi, ekonomik ve sosyal gündemde meydana gelebilecek gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmektedir.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

Ham petrol nedir?

Ham petrol, dünya ekonomisinde çok geniş yelpazede kullanılan ve “siyah altın” olarak kabul edilen çok değerli rafine edilmemiş bir madendir. Ham petrolün kullanım alanları çok geniştir; sanayi, ulaşım, otomobil, kozmetik, enerji, kimya, ilaç sektörleri dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

Brent petrolde rekor yükseliş

Dün günü 112,9 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 118,2 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 118,2 dolara çıktı Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,2 dolardan alıcı buldu.

Petrol nedir?

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latincede taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum = Petrol).

Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıt (benzin, gazyağı, dizel - motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir.

Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika'da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir.

Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 kcal/kg'dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır. .