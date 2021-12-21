Benzin indirim son dakika | Benzine indirim gelecek mi? Motorine (mazot) indirim mi geldi? Döviz kurlarında yaşanan düşüş en çok da araç sahiplerini sevindirdi. Son aylarda gelen peş peşe zamlarla darbe üstüne darbe alan araç sahipleri dolarda yaşanan yüzde 40'a yakın değer kaybı sonrası benzine ve mazota indirim yapılmasını bekliyor. Peki benzin ve mazota kaç lira indirim yapılır?

Benzin indirim son dakika | Araç sahipleri dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası akaryakıt litre satış fiyatlarında indirim yapılıp yapılmaycağını merak ediyor. Binlerce kişi Benzine indirim gelecek mi? Motorine (mazot) indirim mi geldi? sorusuan yanıt arıyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını döviz ile yurt dışındanalıyor. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlarla yansımıştı. 11 TL'yi geçen benzin fiyatları döviz kurlarındaki düşüşle birlikte yeniden tek haneli rakamlara inebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatlarının döviz endeksli olacağını ve vatandaşın bundan böyle döviz almak için Türk lirasını elden çıkarmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından piyaslarda dolar 18 TL'den 11 TL seviyesine kadar düştü. Doların hızla düşmesi en çok da araç sahiplerini sevindirdi. Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zamlarla bunalan araç sahipleri şimdi ise benzin ve motorine iyi bir indirim bekliyor.

Benzine indirim gelecek mi?

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş ile birlikte akaryakıt ürünlerine indirim gelebilir. Gelecek indirimin 1-2 lira arasında olması muhtemel.

Motorine (mazot) indirim mi geldi?

Mazota da indirim beklentisi var. Akaryakıt fiyatlarını döviz belirliyor. Dövizde yaşanan değer kaybı akaryakıta da yasıyacaktır.

Benzin ve mazot ne kadar?

İstanbul'da 1 litre benzinin satış fiyatı 11.6 TL. Mazotun (motorin) satış fiaytı ise 11.49 TL seviyesinde.

Zamlar iptal edildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.