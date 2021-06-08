Baran Bojnak “Tercümanlık Son Derece Dikkat Ve Zekâ Gerektiren Bir Meslektir”

Uzun yıllardır Türkiye’de çeşitli kulüplerde tercümanlık yapan Baran Bojnak, “ Tercümanlık mesleğini çok severek yapıyorum. Ama ağır sorumlulukları var. Çevirdiğiniz konuşmaların bir kelimesini bile yanlış olarak tercüme edersiniz, kötü sonuçları olabilir. O nedenle çok dikkatli olmalı ve hızlı düşünmelisiniz. Her iki dile de hâkim olmak tercümanlık için çok önemli bir kriterdir. Mesleki jargonda kullanılan kelimeleri ve terimleri bilmeli buna göre tercümeleri kompoze etmelisiniz. Tercümanlık son derece dikkat ve zekâ gerektiren bir meslektir.” şeklindeki sözleri ile mesleğinin inceliklerinden bahsetti.