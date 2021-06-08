Baran Bojnak “Tercümanlık Son Derece Dikkat Ve Zekâ Gerektiren Bir Meslektir”
Uzun yıllardır Türkiye’de çeşitli kulüplerde tercümanlık yapan Baran Bojnak, “ Tercümanlık mesleğini çok severek yapıyorum. Ama ağır sorumlulukları var. Çevirdiğiniz konuşmaların bir kelimesini bile yanlış olarak tercüme edersiniz, kötü sonuçları olabilir. O nedenle çok dikkatli olmalı ve hızlı düşünmelisiniz. Her iki dile de hâkim olmak tercümanlık için çok önemli bir kriterdir. Mesleki jargonda kullanılan kelimeleri ve terimleri bilmeli buna göre tercümeleri kompoze etmelisiniz. Tercümanlık son derece dikkat ve zekâ gerektiren bir meslektir.” şeklindeki sözleri ile mesleğinin inceliklerinden bahsetti.
Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Baran Bojnak, “Türkiye'ye geldiğimden beri çok mutluyum. Buradaki insanlar çok sıcakkanlılar. Kısa zamanda birbirimize uyum sağladık. Eşimin de buraya ilk geldiğinde çok tereddütleri vardı. Ama zamanla bunların hiçbiri kalmadı. Doğası ve insanları bu kadar güzel olan Türkiye'de ve Alanya'da yaşamaktan son derece memnunum.” Şeklindeki ifadeleri ile ülkemize olan sevgisini dile getirdi.
10 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de yaşayan Baran Bojnak, evlendikten sonra eşi ile birlikte Alanya'da yaşamaya başladı. Şimdiye kadar pek çok saygın kulüpte tercüman olarak çalışan Bojnak, “Tercümanlık yapmayı ve Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum. Buraya gelen ülkenin diline yabancı olan Bosnalı hemşerilerime tercümanlık yapmak, buranın kültürünü tanıtmaktan çok mutluyum. İşimi ve yaşadığım ülkeyi çok seviyorum. Kendimi doğduğum ülke ve bu ülke arasında kültür elçisi gibi hissediyorum. Her iki ülkenin de bana katmış olduğu çok fazla artı değer var.” diyerek doğduğu ülke ile Türkiye arasında gidip gelerek bir kültür elçisi olduğunu ifade etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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