Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faizi düştü mü? Kredi faizleri ne kadar? Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinden sonra banka kredi faizlerinin düşüp düşmediğini merak ediyor. Merkez Bankası Kasım ayında faizleri yüzde 15'e çekmişti. Konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredilerinde son faiz oranları haberimizde olacak...

Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faizi düştü mü? Kredi faizleri ne kadar? Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinden sonra banka kredi faizlerinin düşüp düşmediğini merak ediyor. Merkez Bankası Kasım ayında faizleri yüzde 15'e çekmişti. Konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredilerinde son faiz oranları haberimizde olacak...

Merkez Bankası 16 Aralık güü 2021 yılının son kritik toplantısını yapacak. Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Bankadan kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası 2021 yılının son toplantısını 16 Aralık'ta yapacak. Piyasaların ve vatandaşların gözü MB'nin vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken bir yandan da piyasaya vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

Banka kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirmlerinin ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde ve ticari kredi faizlerinde indirme gidilmişti. 1.70 civarında olan konut kredisi faiz oranları kamu bankaları öncülüğünde 1.20'ye kadar çekildi. Faizlerde yaşanan bu gerileme konut satışlarında da büyük artış yaşanmasına neden oldu.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Halkbank Konut Kredisi %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi Yıl %1,20

Akbank Konut Kredisi %1,55

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,68 - %2,01 İ

İş Bankası Konut Kredisi %1,50

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,69

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,69 - %2,05

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

DenizBank Konut Kredisi %1,86

Fibabanka Konut Kredisi %1,85 - %2,13

HSBC Konut Kredisi %2,59

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,67

Odeabank Konut Kredisi %1,87

Banka kredi faizleri düştü mü?

Kmu bankalarının haricinde diğer bankaların kredi faizlerinde vatandaşa yarayacak şekilde bir geileme olmadı. İlerleyen zamanlarda diğer bankaların da faizleri aşağı çekmesi bekleniyor.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gideceğini düşünüyor. Genel beklenti faizlerin 100 baz puan düşebileceği yönünde. Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.