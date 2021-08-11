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TIMETURK / GENEL / Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi? Merkez Bankası en kritik faiz kararını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha yüksek faize karşı olduğunu açıklamasından sonra Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyor. Piyasaların gözü açıklanacak faiz kararına odaklanmışken vatandaşlar da olası bir faiz indiriminin bankadan çekilecek kredi faizlerine etkisini araştırıyor. Peki Merkez Bankası faiz indirirse konut kredisi düşer mi? Konut kredi faizleri düştü mü?

5 Saat Önce
2021-08-11 11:36:39
Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi?

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Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi? Merkez Bankası en kritik faiz kararını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha yüksek faize karşı olduğunu açıklamasından sonra Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyor. Piyasaların gözü açıklanacak faiz kararına odaklanmışken vatandaşlar da olası bir faiz indiriminin bankadan çekilecek kredi faizlerine etkisini araştırıyor. Peki Merkez Bankası faiz indirirse konut kredisi düşer mi? Konut kredi faizleri düştü mü?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Sıkı duruş mesajı veren Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği vatandaşlar tarafndan da merakla bekleniyor. Kredi çekmek isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bu isteklerinden vazgeçenler Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi? Banka faiz oranları düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirirse kerdi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Temmuz ayndaki toplantısında faizleri yüzde 19'da sabit tutma kararı almıştı. Piyasalar Merkez Bankası'nın Ağustos ayında yapacağı toplantıya odaklandı. Özellikle vatandaşlar da Merkez Bankası'nın kararını yakından takip ediyor. Bankalardan yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekemeyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimini bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi? Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse bu banka kredi oranlarını da aşağı çekebilr.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman verecek?

Merkez Bankası Ağustos 2021 PPK toplantısını 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapacak. Merkez bankası faiz kararını saat 14:00'te duyurucak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sinyal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını söylerken, "Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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