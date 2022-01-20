Banka kredi faiz oranları | Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi faizi ne kadar oldu? Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği Ocak ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Eylül 2021'den bu yana başlayan faiz indirimleri en çok da kredi çekmek için bekleyen vatandaşları sevindirdi. Ev almak için, araba almak için ve yatırım yapmak için kredi çekmek isteyenler banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. MB'nin son faiz indirimi ile birlikte özellikle kamu bankalarında kredi faizleri bir miktar daha düştü. İşte güncel banka kredi faizleri...

Banka kredi faiz oranları | Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi faizi ne kadar oldu? Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği Ocak ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Eylül 2021'den bu yana başlayan faiz indirimleri en çok da kredi çekmek için bekleyen vatandaşları sevindirdi. Ev almak için, araba almak için ve yatırım yapmak için kredi çekmek isteyenler banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. MB'nin son faiz indirimi ile birlikte özellikle kamu bankalarında kredi faizleri bir miktar daha düştü. İşte güncel banka kredi faizleri...

Merkez Bankası 20 Ocak'ta 2022'nin ilk PPK Toplantısı'nı düzenleyecek. Piyasaların ve vatandaşların gözü Merkez'in faiz konusunda ne karar vereceğinde. Piyasalar herhangi bir faiz indirimi beklemiyor ancak bazı ekonomistlere göre Merkez 50 baz puan faiz indirimi de yapabilir. AA Finans'ın beklenti anketine katılan eknomistler Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini düşünüyor. 23 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Bloomberg HT, düzenlediği faiz anketinde ise ekonomistler Merkez Bankası'nın 50 baz puan indirim yapacağı görüşünde. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiçbir kurum olmadı.

Banka kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın uzun süre faiz indirimi seyrini devam ettirmesi banka kredi faizlerinde bir miktar gerilemeye neden oldu. Özellikle kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde ve iş kredilerinde ciddi oranda düşüş oldu. VakıfBank, HalkBank ve Ziraat Bankası son haftalarda konut kredisi faizlerini yüzde 1.20 oranına kadar düşürdü.

Merkez Bankası faiz indirse banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Politika faizini düşürürse banka kredi faiz oranları da düşüşe geçebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu banka kredi faizlerinin düşmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca mevcut ekonomik gerçekler de faizlerin düşmesi açısından önemli.

Güncel konut kredisi

Akbank Konut Kredisi %2,02

Garanti BBVA Konut Kredisi %2,17 - %2,21

İş Bankası Konut Kredisi %2,15

Yapı Kredi Konut Kredisi %2,05

Alternatif Bank Konut Kredisi %2,00 - %3,12

Anadolubank Konut Kredisi %2,69

DenizBank Konut Kredisi %2,40

Fibabanka Konut Kredisi %2,05 - %2,50

Halkbank Konut Kredisi %1,20

HSBC Konut Kredisi %3,39

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,07

Odeabank Konut Kredisi %2,65

Güncel Taşıt Kredisi

Akbank Taşıt Kredisi %2,00 - %2,15

ALJ Finans Taşıt Kredisi %2,35

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %2,37 - %2,47

İş Bankası Taşıt Kredisi %2,15

Koçfinans Taşıt Kredisi %1,99

TEB Cetelem Taşıt Kredisi %0,00 - %2,19

Alternatif Bank Taşıt Kredisi %2,15 - %3,24

Anadolubank Taşıt Kredisi %2,49

DenizBank Taşıt Kredisi %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi %2,04 - %2,74

Halkbank Taşıt Kredisi %1,63

HSBC Taşıt Kredisi %3,39

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi %2,01 - %2,07

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