Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Güncel banka kredi faiz oranları

Güncel banka kredi faiz oranları | Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Ev, araba almak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler kredi çekmek için bankaların yoluna düşüyor. Ancak bankalarda kredi faiz oranlarının halen istenilen seviyeye gelmemesi nedeniyle vatandaşlar kredi çekmek yerine bir süre daha beklemeyi tercih ediyor. Merkez Bankası'nın 2022'nin ilk faiz kararını açıklaması beklenirken vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı.

Güncel banka kredi faiz oranları | Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Ev, araba almak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler kredi çekmek için bankaların yoluna düşüyor. Ancak bankalarda kredi faiz oranlarının halen istenilen seviyeye gelmemesi nedeniyle vatandaşlar kredi çekmek yerine bir süre daha beklemeyi tercih ediyor. Merkez Bankası'nın 2022'nin ilk faiz kararını açıklaması beklenirken vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı.

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimleri banka kredi oranlarına yansımaya başladı. Son günlerde ev ve araba fiyatları artan hayat pahalılığına paralel olarak adeta uçuşa geçti. Vatandaşların ev ve araba almak için bankadan kredi çekmekten başka çaresi kalmmaış gibi görünüyor. Banka kredi faiz oranları bir miktar gerilemiş olsa da istenilen seviyeye henüz gelmiş değil.

Konut kredisi düştü mü?

En çok da konut (ev) kredilerinin düşmesi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler bankalarda konut kredilerinin bir miktar daha geri çekilmesini bekliyor. Kamu bankaları geçtiğimiz aylarda konut kredisi faizlerini ciddi oranda düşürmüştü. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası aldıkları karar doğrultusunda konut kredilerinde faizi yüzde 1.20'ye kadar düşürmüştü. İşte kamu bankalarının konut (ev) kredisi faiz oranları;

Halkbank Konut Kredisi: %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi: %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi: Yıl %1,20

Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu?

Konut kredisi faizleri her bankada değişkenlik gösteriyor. Şu an da en uygun konut kredisi kamu bankaları tarafından sağlanıyor. Kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.20 oraında. İşte Güncel ev kredisi faiz oranları....



Akbank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,02

Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,17 - %2,21

İş Bankası Konut Kredisi 5.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,15

Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,05

Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,00 - %3,12

Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,69

DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,40

Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,05 - %2,50

Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,20

HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 1 - 10 Yıl %3,39

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 10.000 TL - 750.000 TL 1 - 10 Yıl %2,07

Odeabank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,65

Güncel Taşıt Kredisi

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,00 - %2,15

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,35

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,37 - %2,47

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 48 Ay %2,15

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %1,99

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %2,19

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,15 - %3,24

Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 300.000 TL 3 - 48 Ay %2,49

DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,04 - %2,74

Halkbank Taşıt Kredisi 500 TL - 120.000 TL 3 - 48 Ay %1,63

HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %3,39

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 48 Ay %2,01 - %2,07

Kredi nedir?

Kredi, bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bu sözü edilen nakdi kredi tanımıdır. Ancak bankalar bir tüzel ya da gerçek kişi lehine garanti ve kefalet vererek de kredilendirme yapabilir. Buna da gayrinakdi kredi denir. .