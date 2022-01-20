Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri kaç oldu? Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını 20 Ocak'ta açıklayacak. Uzun süredir faiz indirimlerine giden Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı merakla beklenirken vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. En son kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde düşüş yaşanmıştı. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın kredi faizlerinde düzenlemeye gitmesi ile binlerce kişi bu bankalardan kredi çekmek için sıraya girmişti.

Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri kaç oldu? Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını 20 Ocak'ta açıklayacak. Uzun süredir faiz indirimlerine giden Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı merakla beklenirken vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. En son kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde düşüş yaşanmıştı. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın kredi faizlerinde düzenlemeye gitmesi ile binlerce kişi bu bankalardan kredi çekmek için sıraya girmişti.

Merkez Bankası geçtiğimiz sene faizleri indirmeye başlamıştı. Uzun süre faiz indirimi yönünde politi belirleyen Merkez Bankası 2021'in Eylül ayında başladığı faiz indirimlerine aylardır devam ediyordu. Yüzde 14'e kadadar gerileyen faizlerin bir miktar daha aşağı çekilip çekilmeyeceği merak edilirken vatandaşlar da banka kredi faizlerinde indirim olup olmayacağını merak ediyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların ev ve araba almak için bankadan kredi çekmekten başka çaresi bulunmuyor. Banka kredi faizleriin de istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle kredi çekmekten de kaçınılıyor. Vatandaşlar kredi faizlerinin bir miktar daha düşmesini bekliyor.

Banka kredi faizleri düştü mü?

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirmlerinin ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredilerinde ve ticari kredi faizlerinde indirme gidilmişti. 1.70 civarında olan konut kredisi faiz oranları kamu bankaları öncülüğünde 1.20'ye kadar çekildi. Faizlerde yaşanan bu gerileme konut satışlarında da büyük artış yaşanmasına neden oldu.

Konut kredi faizleri düştü

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinden sonra kamu bankaları konut kredilerinde indirime gitti. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini önce 1.29'a çekti ardından yeni bir güncelleme ile 1.20'ye çekti.

Güncel konut kredisi

Akbank Konut Kredisi %2,02

Garanti BBVA Konut Kredisi %2,17 - %2,21

İş Bankası Konut Kredisi %2,15

Yapı Kredi Konut Kredisi %2,05

Alternatif Bank Konut Kredisi %2,00 - %3,12

Anadolubank Konut Kredisi %2,69

DenizBank Konut Kredisi %2,40

Fibabanka Konut Kredisi %2,05 - %2,50

Halkbank Konut Kredisi %1,20

HSBC Konut Kredisi %3,39

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,07

Odeabank Konut Kredisi %2,65

Güncel Taşıt Kredisi

Akbank Taşıt Kredisi %2,00 - %2,15

ALJ Finans Taşıt Kredisi %2,35

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %2,37 - %2,47

İş Bankası Taşıt Kredisi %2,15

Koçfinans Taşıt Kredisi %1,99

TEB Cetelem Taşıt Kredisi %0,00 - %2,19

Alternatif Bank Taşıt Kredisi %2,15 - %3,24

Anadolubank Taşıt Kredisi %2,49

DenizBank Taşıt Kredisi %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi %2,04 - %2,74

Halkbank Taşıt Kredisi %1,63

HSBC Taşıt Kredisi %3,39

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi %2,01 - %2,07

MB faizi indirir mi?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi yayınlandı. 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.nAnket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

Bloomberg HT, düzenlediği faiz anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiçbir kurum olmadı. Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.