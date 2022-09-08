Avrupa Merkez Bankası faiz artırınca ne olur? ECB faizi 75 puan artırırsa Euro-Dolar-Altın düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinde yaşanan yüksek enflasyonu dizginlemek için faizleri bir kez daha artırdı. Avrupa Merkez Bankası 8 Eylül'de aldığı karar ile faizler 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Politika faizinin Avrupa'da yükselmesi yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz artırınca ne olur? ECB faizi 75 puan artırırsa Euro-Dolar-Altın düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesinde yaşanan yüksek enflasyonu dizginlemek için faizleri bir kez daha artırdı. Avrupa Merkez Bankası 8 Eylül'de aldığı karar ile faizler 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Politika faizinin Avrupa'da yükselmesi yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor.

Dünya piyasalarının yakından izlediği karar açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası geçen toplantıda da faizleri artırma kararı almıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesi dolar, euro ve altına nasıl etki edeceği merak edliliyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz artırınca ne olur?

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı ilk olarak euro kanadında hissedilebilir. Euro faiz a rtışı ile bir miktar değer kazanabilir. Euro/Dolar paritesi güç kazanabilir. Avrupa Merkez Bankası ECB'nin muhtemel faiz artışı sonrası AB bölgesinde yatırımlar yavaşlayacaktır. Euro'nun piyasadan çekilmesi artar ve euro yabancı para birimlerine karşı değer kazanır. Bununla birlikte dolar ve altında da bir miktar yükseliş olabilir. Ancak piyasların faiz artışını önceden fiyatlamış olması faiz artışı sonrasında artışa neden olmayabilir.

ECB faizi 75 puan artırırsa Euro-Dolar-Altın düşer mi yükselir mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Eylül ayı faiz toplantısında piyasa beklentileri dahilinde faizleri 75 baz puan artırdı. Bu artışın ardından euro bir miktar yükselişe geçti. Avrupa Merkez Bankası ECB'nin muhtemel faiz artışı sonrası AB bölgesinde yatırımlar yavaşlayacaktır. Euro'nun piyasadan çekilmesi artar ve euro yabancı para birimlerine karşı değer kazanır. Bununla birlikte dolar ve altında da bir miktar yükseliş olabilir.

Avrupa Merkez Bankası nedir?

Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biridir. 1 Haziran 1998 tarihinde Almanya, Frankfurt genel merkez olmak üzere kurulmuştur. Banka'nın temel görevi, avronun alım gücünü korumak ve avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren başkanlığını Fransız politikacı Christine Lagarde yapmaktadır.

Avrupa Para Birliğine üye olan devletlerin ortak bir para otoritesidir ve Avrupa Birliği ülkelerinin millî merkez bankaları ile merkez bankalarının Avrupa sistemini kurar. Avrupa Birliği kapsamında kendi usulünü kuran bir organdır. Kişilik haklarıyla beraber uluslararası üstü bir kurumdur. 1998 yılında Avrupa ekonomisi ve para birliği kapsamında kurulmuştur. Merkezi ise Frankfurt'ta Euro kulesindedir.

Avrupa merkez bankasının işi ve görevleri 1992'de imzalanan Maastricht Anlaşması'nda çeşitli protokollerle düzenlenmiştir. Düzgün ve verimli bir çalışma için Avrupa Merkez Bankasının siyasi etkiden bağımsız olarak çalışması gerekmektedir.