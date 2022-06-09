Avrupa Merkez Bankası faiz artırırsa euro, dolar, altın ne olur? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz yükseltirse dolar, euro yükselir mi düşer mi? Dünya ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele ederken merkez bankalarından da peş peşe faiz hamleleri gelmeye başladı. ABD Merkez Bankası FED faiz artışı sürecini başlatmıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın ise faizleri artırıp artırmayacağı merak ediliyordu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde Temmuz ayında faiz artışlarının geleceğini duyurdu. Yatırımcılar da ECB faizleri yükseltirse euro ne olur? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Avrupa Merkez Bankası faiz artırırsa dolar, altın, euro yükselir mi?

Avrupa Merkez Bankası faiz artırırsa euro, dolar, altın ne olur? Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz yükseltirse dolar, euro yükselir mi düşer mi? Dünya ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele ederken merkez bankalarından da peş peşe faiz hamleleri gelmeye başladı. ABD Merkez Bankası FED faiz artışı sürecini başlatmıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın ise faizleri artırıp artırmayacağı merak ediliyordu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde Temmuz ayında faiz artışlarının geleceğini duyurdu. Yatırımcılar da ECB faizleri yükseltirse euro ne olur? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Avrupa Merkez Bankası faiz artırırsa dolar, altın, euro yükselir mi?

Avrupa Merkez Bankası 9 Haziran 2022'de yapılan toplantısında faizleri sabit tutma kararı aldı. 2022'nin 4. toplantısında da faiz artırımı kararı çıkmadı mevduat faizini %-0,50'de, politika faizini de %0 seviyesinde sabit tuttu. Avrupa Merkez Banksı (ECB) faiz artışlarına ilişkin tarih belli oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra yatırımcılar faiz artışı ile dolar, euro ve altının nasıl etkileneceğini araşırmaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası faiz artırırsa euro, dolar, altın ne olur?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz ayında faiz artışına gideceğini duyurdu. Faiz artışı dünya piyasalarını olduğu gibi ülkemizi de etkileyebilir. ACB faiz artışına giderse piyasdaki euronun çekilmesi hızlanabilir. Faiz artırımı ile euro bir miktar değer kazanabilir. Bununla birlikte dolar ve altında da bir miktar yükseliş olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz yükseltirse dolar, euro yükselir mi düşer mi?

Avrupa'da faizleri artması Euro bölgesinde yatırımların yavaşlamasına neden olur. Yatırımların yavaşlaması ile ülkelerin büyüme beklentileri bir miktar düşebilir. Piyasan Euro çekilmesi hızlanabilir ve dolayısıyla euronun temel para birimlerine karşı değeri yükselir. İthalat ucuzladığı için artar, euro bölgesinde üretilen ürünlerin dış piyasalarda rekabet gücü zayıflayacağı için de ihracat azalır. Tüm bunların diğer ülkelere de etkisi olacaktır. Ülkemizde de euro bir miktar değerlenebilir. Buna bağlı olarak altın ve dolar da bir miktar değerlenebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ne zaman faiz artıracak?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, Temmuz'da 25 baz puan olarak planladıklarını söyledi. Lagarde, Eylül'de ise enflasyon görünümüne bağlı daha yüksek oranlı artışın da söz konusu olabileceğini, 50 baz puana kadar artış olabilecğeini bunda tamamen enflasyonun belirleyici olacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası nedir?

Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biridir. 1 Haziran 1998 tarihinde Almanya, Frankfurt genel merkez olmak üzere kurulmuştur. Banka'nın temel görevi, avronun alım gücünü korumak ve avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren başkanlığını Fransız politikacı Christine Lagarde yapmaktadır.

Avrupa Para Birliğine üye olan devletlerin ortak bir para otoritesidir ve Avrupa Birliği ülkelerinin millî merkez bankaları ile merkez bankalarının Avrupa sistemini kurar. Avrupa Birliği kapsamında kendi usulünü kuran bir organdır. Kişilik haklarıyla beraber uluslararası üstü bir kurumdur. 1998 yılında Avrupa ekonomisi ve para birliği kapsamında kurulmuştur. Merkezi ise Frankfurt'ta Euro kulesindedir.

Avrupa merkez bankasının işi ve görevleri 1992'de imzalanan Maastricht Anlaşması'nda çeşitli protokollerle düzenlenmiştir. Düzgün ve verimli bir çalışma için Avrupa Merkez Bankasının siyasi etkiden bağımsız olarak çalışması gerekmektedir.