Avrupa (AB) enflasyon yükselirse Euro ve Dolar yükselir mi düşer mi? AB enflasyon euro etkisi | Enflasyon yüzde 10 olunca euro artar mı, yükselir mi? Avrupa Birliği ülkelerinde Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklandı. 19 ülkeli Euro bölgesi ülkelerinden enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 10'u gördü. Tarihinde ilk deva çift haneli enflasyon ile tanışan AB'de yaşanan gelişmeler euro ve dolar yatırımcılarını da meraklandırıyor. AB'de yüksek enflasyon euro ve doları yükseltir mi?

Avrupa (AB) enflasyon yükselirse Euro ve Dolar yükselir mi düşer mi? AB enflasyon euro etkisi | Enflasyon yüzde 10 olunca euro artar mı, yükselir mi? Avrupa Birliği ülkelerinde Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklandı. 19 ülkeli Euro bölgesi ülkelerinden enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 10'u gördü. Tarihinde ilk deva çift haneli enflasyon ile tanışan AB'de yaşanan gelişmeler euro ve dolar yatırımcılarını da meraklandırıyor. AB'de yüksek enflasyon euro ve doları yükseltir mi?

19 ülkeli Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon durdurulamıyor. Temmuzda 8.9, ağustosta 9.1'e çıkan enflasyon eylülde yüzde 10'la çift hanelere ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Avrupa (AB) enflasyon yükselirse Euro ve Dolar yükselir mi düşer mi?

Avrupa'da meydana gelen yüksek enflasyon dalgası hayatın her alanında etkili oluyor. AB bölgesi tarihinde ilk defa yüzde 10'luk enflasyon ile karşılaştı. AB ülkelerinde yaşanan yüksek enfalsyon sonrası Avrupa Merkez Bankası faiz silahına daha sıkı sarıalbilir. Politika faizini yükseltmek için cesur adımlar atması beklenen ECB'nin kararlarının ardından Euro bir miktar değer kazanabilir. Enflasyon nedeniyle euro yabancı para birmlerine karşı bir miktar değerleneblir.

AB enflasyon euro etkisi

Avrupa'da Euro bölesinde yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. Eylül ayında açıklanan verilere göre enflayon çift haneli rakamlara ulaştı. Enflayonun yüksek geldiği Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'dan faiz açıklaması geldi. Lagarde "Enflasyonu orta vadedi yüzde 2 seviyesine geri döndürmeliyiz ve bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Şu anda yapmamız gereken faizleri önümüzdeki birkaç toplantıda artırmaya devam etmek" dedi. Avrupa Merkez Bankası, bu ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.