Asmalı: Türkiye, son 20 yılda her sektörde çok önemli bir yol kat etti

MÜSİAD'ın 32. Kuruluş yıl donumu kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 'Türkiye’nin Gücü Ödülleri' töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 'Türkiye, son 20 yılda otomotivden savunma sanayisine, inşaattan tarıma kadar her sektörde çok önemli bir yol kat etti' dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin son 20 yılda otomotivden savunma sanayisine, inşaattan tarıma kadar her sektörde çok önemli bir yol kat ettiğini belirterek, "Hayal edilmesi zor icraatların tek tek hayata geçtiğine gururla şahit olduk, şahit olmaya da devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, adaletli bakış açısı, şeffaflığa verdiği önem ve geleceği iyi analiz eden vizyonu ile Türkiye'nin hemen hemen her sektörde açık ara öne çıkmasını teşvik ediyor." dedi.

Asmalı, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş yıl donumu kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gücü Ödülleri'yle, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarına, sanayici ve girişimcilere ilham vermeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Ekonomik büyümeye ahilik geleneği çerçevesinde katkıda bulunduklarını aktaran Asmalı, MÜSİAD olarak,17 yıldır farklı kategorilerde düzenledikleri ödül törenlerini birleştirerek bu yıl, "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla, daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdüklerini bildirdi.

Asmalı, bugün verilecek 9 ödülün dışında, bir sefere mahsus "Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hakk'ın ve halkın gücünü arkasına alarak, vesayet odaklarıyla, darbe artıklarıyla bedeller ödeyerek mücadele eden ve hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olmasını sağlayan, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' prensibiyle ve kararlılıkla terör örgütlerini dize getiren, milli birliğimizi ve güvenliğimizi temin eden, millet iradesinden en ufak bir taviz vermeden, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürterek darbecilere ve yerli-yabancı iş birlikçilerine unutulmaz bir ders veren, Filistin'den Arakan'a, Suriye'den Yemen'e, gönül coğrafyamızda uygulanan insani dış politikayla, Türkiye'yi, insanlığın vicdanı haline getiren ve mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan, hiçbir fark gözetmeksizin, her zeminde ve her coğrafyada barış diplomasisi icra eden, en son Rusya-Ukrayna savaşında heyetleri, aynı masada İstanbul'da barış için buluşturan ve taraflarca ayakta alkışlanan, her fırsatta 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diyerek, adalet üretemeyen ve barış tesis edemeyen uluslararası sistemi sorgulayan ve insanlığın vicdanına tercüman olan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, ekonomiden savunma sanayiine, hemen her sahada yapılan devasa hamlelerle, Türkiye'nin kalkınmasının ve dışa bağımlılıktan kurtulmasının, mimarı olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü bugün huzurlarınızda takdim edeceğiz."

- "Türkiye, en büyük 10 ekonomi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaşıyor"

Mahmut Asmalı, Türkiye'nin son 20 yılda otomotivden savunma sanayisine, inşaattan tarıma kadar her sektörde çok önemli bir yol kat ettiğine dikkati çekerek, "Hayal edilmesi zor icraatların tek tek hayata geçtiğine gururla şahit olduk, şahit olmaya da devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, kararlı duruşu, adaletli bakış açısı, şeffaflığa verdiği önem ve geleceği iyi analiz eden vizyonu ile Türkiye'nin hemen hemen her sektörde açık ara öne çıkmasını teşvik ediyor. Bu gücü tepeden tırnağa hisseden ve zorluklar karşısında yılmadan ilerleyen sanayicilerimiz, dünyanın dört bir yanında tercih edilen ürün ve hizmetler geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaştığını dile getiren Asmalı, "Ülkemiz, Kovid-19 salgını sürecinde doğru zamanda, doğru eylem planlarını uygulayarak öne çıktı. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla, ülkemiz küresel kriz ikliminden ayrıştı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üretici, sanayici ve girişimcilerimiz, 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girdi"

Asmalı, 2021 yılının son aylarında Türkiye ekonomisinin, döviz kurundaki yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'TL'yi Özendirme Paketi'nin ardından ise üretici, sanayici ve girişimcilerimiz, 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girdi. Alınan önlemlerle, piyasalarda yeniden istikrar sağlandı. Hükümetimiz bu dönemde Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir ekonomik programı hayata geçirdi. Yerli ve milli üretim gücümüzün şahlandığı ileri teknoloji uygulamalarıyla, dünyaya meydan okuduğumuz bir noktaya geldik. Güçlü tedarik zincirlerimiz ve kaliteli üretim vizyonumuz, dış ticarette ülkemize yepyeni pazarlar kazandırdı. Bu sayede geçen yıl, 225,4 milyar dolar ihracata imza atılarak, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşıldı, bu sene de her ay açıklanan ihracat rakamları, hamdolsun rekorlar kırıyor. Türkiye, başta hükümetimiz olmak üzere, bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel ve kamu sektörü kurumlarının iş birliği ile salgın sürecini en başarılı şekilde yürüten G-20 ülkelerinden biri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken, Türkiye ekonomisinin de hızla kabuk değiştirdiğine şahitlik ediyoruz."

"İdlib'de 640 haneli kalıcı MÜSİAD Köyü projesini bu sene hizmete sunacağız"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, üretim projeksiyonunu güçlendirmek ve ihracat sürecine ivme kazandırmak için MÜSİAD olarak 2022 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini belirtti.

2023 yılı hedefleri doğrultusunda üyeleriyle, "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi" ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ın üzerinde noktada, yatırım seferberliği başlattıklarını aktaran Asmalı, toplam yatırım bedeli 25 milyar lira olan bu yatırımların tamamlandığında, 25 bin insana yeni istihdam alanları oluşacağını ve bu yatırımlarla birlikte 1 milyar dolar ihracatı aşan il sayısını 30'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Üyeleri arasındaki ticareti daha da geliştirecek ve yeni ortaklıklara zemin hazırlayacak MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni kurdukları bilgisini paylaşan Asmalı, bu sayede, dayanışma ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. Asmalı, bu ofis sayesinde oluşacak iş birliklerinin, bereketli meyveler vereceğine, ve üyeler arasından dünya çapında büyük markaların doğacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin, Türkiye'den büyük olduğunu ve daima mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğini vurgulayan Asmalı, "Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi, tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalan muhacir, mağdur ve mazlumlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, insanlık borcumuzdur." diye konuştu.

Asmalı, sosyal uyum projelerine ve insani diplomasi faaliyetlerine özellikle genç ve kadın iş insanlarının katkısıyla ağırlık vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle toplumsal barış ve güvenin tesisine katkıda bulunmuş olacağız. Bu kapsamda İdlib'de briket evlerden oluşan 640 haneli kalıcı MÜSİAD Köyü projemize başladık ve hızla yapımına devam ediyoruz. Bu sene hizmete sunacağız inşallah. Yeni dönemde genç ve kadın girişimcilerimizi her alanda daha çok destekleyeceğiz. Gelecekte bu dünyanın öncüsü olacak kuşakları yetiştirmek adına, Genç MÜSİAD ile tohumlar ektik ve hamdolsun sayımız 4 binleri geçti. Çevre dostu iktisat anlayışıyla, bize emanet olarak verilen tabiatı, hassasiyetle koruyacağız. Sosyal sorumluluk projelerimizle; insani diplomasiye, küresel hamlelerimizle ticari diplomasiye katkıda bulunacağız." .