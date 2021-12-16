Asgari ücret vergisi ne kadar? 2022 Asgari ücretten hangi vergiler alınmayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada 2022 asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca açıklamasında 'Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi açıklaması işveren ve işçileri sevindirdi. Peki asgari ücret vergi indirimi çalışanlara yansıyacak mı?

Asgari ücret vergisi ne kadar? 2022 Asgari ücretten hangi vergiler alınmayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada 2022 asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca açıklamasında "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi açıklaması işveren ve işçileri sevindirdi. Peki asgari ücret vergi indirimi çalışanlara yansıyacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücret rakamını açıkladı. 1 Aralık 2021'de başlayan asgari ücret maratonu 16 Aralık'ta yapılan 4. toplantının ardından son buldu. 2022 asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı ve gelir vergisi ile damga vergisinin artık asgari ücretlilerden alınmayacağını açıkladı.

2022 Asgari ücretten hangi vergiler alınmayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 Lira olduğunu duyurdu. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde artış yapıldı. Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

Asgari ücret vergisi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz.

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci Vergi Dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

2021 asgari ücret

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90



2021 asgari ücret işveren maliyeti

ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

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