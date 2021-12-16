2022 net asgari ücret ne kadar? Evli ve çocuklu işçi ne kadar asgari ücret alacak? sorusu şu sıralar milyonlarca kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını açıkladı. Erdoğan açıklamasında 2022 net asgari ücretin ne4250 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret bilindiği gibi evlilik ve çocuk sayısına göre alınan AGİ oranına göre artabiliyor. Evli, çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi 2022 asgari ücret ne kadar alacak?

2022 net asgari ücret ne kadar? Evli ve çocuklu işçi ne kadar asgari ücret alacak? sorusu şu sıralar milyonlarca kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını açıkladı. Erdoğan açıklamasında 2022 net asgari ücretin ne4250 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücret bilindiği gibi evlilik ve çocuk sayısına göre alınan AGİ oranına göre artabiliyor. Evli, çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi 2022 asgari ücret ne kadar alacak?

Cumhrubaşkanı Erdoğan milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zam oranını açıkladı. Erdoğan kamuoyunun beklentisinin de üzerinde bir rakamı açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira seviyesinde uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." Bu açıklamanın ardından evli ve çocuklu çalışanlar ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı.

2022 net asgari ücret ne kadar?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret net 4 bin 253 lira olacak. Böylece asgari ücretlilerin maaşında net bin 428 liralık artış olacak.

Evli ve çocuklu işçi ne kadar asgari ücret alacak?

2022 yılı AGİ oranları da açıklandı. Milyonlarca evli ve çocuklu olan vatandaşlar ne kadar asgari ücret alacağını merak ediyordu. İşte 2022 AGİ oranları

2022 yılı bekar AGİ 402 lira

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz AGİ 481,5 lira

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu AGİ 543 lira

2021 AGİ ne kadardı?

2021 yılında AGİ şu şeklindeydi;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılı için asgari ücret; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak hesaplanmıştı. AGİ ise;

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