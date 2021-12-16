Evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret net ve brüt ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan milyonların beklediği 2022 asgari ücret rakamını açıkladı. Asgari ücret komisyonunun 4. toplantısı sonrası alınan karar sonrası son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Peki 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücrete dair detaylar...

Evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret net ve brüt ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan milyonların beklediği 2022 asgari ücret rakamını açıkladı. Asgari ücret komisyonunun 4. toplantısı sonrası alınan karar sonrası son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Peki 2022 AGİ ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücrete dair detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari zammına ilişkin önemli açıklamada bulunmuştu. Nebati açıklamasında ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' demişti. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2022 asgari ücret oranını duyurdu...

Evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Evli ve çocuklu olması durumuna göre asgari ücretlinin alacağı rakam da değişiyor. İşte 2022 yılı AGİ oranları ve evli-bekar işçinin alacağı AGİ miktarı...

2022 yılı bekar AGİ 402 lira

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz AGİ 481,5 lira

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu AGİ 543 lira

2022 asgari ücret net ve brüt ne kadar?

2022 asgari ücret net 4 bin 250 TL oldu.

2022 AGİ ne kadar?

2022 AGİ oranları henüz aşıklanmadı. İlerleyen dakikalarda 2022 AGİ oranları netlik kazanacaktır... İşte 2021 AGİ tablosu;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.