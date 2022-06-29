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TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur? Ara zam asgari ücret zammı

Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur? Ara zam asgari ücret zammı

Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zamlar için yeni açıklamalar geliyor. Özellikle prim destekli asgari ücret ödemesi gündemdeki yerini aldı. Peki ama asgari ücret yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 zam sonrasında ne kadar olur? Asgari ücrete yüzde kaç oranında zam bekleniyor? Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur? Ara zam asgari ücret zammı

3 Saat Önce
2022-06-29 09:15:33
Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur? Ara zam asgari ücret zammı

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zamlar için yeni açıklamalar geliyor. Özellikle prim destekli asgari ücret ödemesi gündemdeki yerini aldı. Peki ama asgari ücret yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 zam sonrasında ne kadar olur? Asgari ücrete yüzde kaç oranında zam bekleniyor? Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur? Ara zam asgari ücret zammı...

Asgari ücret 6 bin TL olur mu?

Son açıklamalara göre asgari ücrete yüzde 26.10 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oran sonrasında brüt asgari ücret 6.310 TL olarak hesaplara yatırılacak. Rakamlar henüz netleşmedi, detaylar bekleniyor...

Prim desteği formülüyle asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Şu an için yapılan açıklamalara göre asgari ücrete yüzde 26.10 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

Bu planlamaya göre;

Brüt asgari ücret: 6.310,04 TL

SGK primi % 14: 883,41 TL

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10 TL

Kesintiler toplamı: 946,51 TL

Net asgari ücret: 5.363,53 TL olarak hesaplara yatırılacak.

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