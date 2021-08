ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu

ASELSAN Konya Program Yönetimi, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ümit Mercimek, 'Çok hafif bir sistem, projenin TSK'nın kullanımına sunulması yönünde görüşmelere başlayacağız' dedi.

ASELSAN Konya, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2021'de açtığı stantta ürün ve kabiliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.



ASELSAN Konya'nın üretimini gerçekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre edilebildiği ve tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı silah sistemi, IDEF'te yoğun ilgi görüyor.



ASELSAN Konya Program Yönetimi, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ümit Mercimek, AA muhabirine, ASELSAN Konya'nın Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak her nevi silah ve silah sistemleri ile tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulduğunu söyledi.



Kuruluşun, savunma sanayisi ürünlerinin üretimi, test, montaj ve entegrasyonu başta olmak üzere her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmayı amaçladığını dile getiren Mercimek, 'ASELSAN Konya, yüzde 51'i ASELSAN'a ve yüzde 49'u Konya Savunma Sanayi AŞ'ye ait olmak üzere 'Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi' unvanıyla kurulmuştur. ASELSAN Konya, 17 Aralık'ta faaliyetine başlamış olup savunma sanayisi için özgün ürünlerin geliştirildiği önemli bir teknoloji üssü olacaktır. Bu hedef doğrultusunda kısa sürede silah ve silah sistemleri tasarımı, üretimi, test, montaj ve entegrasyonuna yönelik altyapı kurulumları tamamlanmış üretim bu kapsamda başlamıştır.' dedi.



- '5 ila 10 yıllık süreçte hedefimiz, 1200 personel sayısına ulaşmak'



Mercimek, uzun yıllar görev yaptığı ASELSAN'da elde ettiği tecrübeyi şirkete aktarmak için burada bulunduğunu belirterek, 'ASELSAN Konya'da 160 kişilik personel sayısına ulaştık. 5 ile 10 yıllık süreçte potansiyel projeleri de göz önüne alarak hedefimiz 1200 kişilik personel sayısına ulaşmak. 800 mühendis ve 400 nitelikli teknisyen olacak. Planlarımız bu yönde ve projelerimizi de bu kapsamda geliştirmek ve artırmak üzere çalışmalarımız sürüyor.' diye konuştu.



- UKSS'lerin üretimi ASELSAN Konya'ya aktarıldı



Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerine (UKSS) değinen Mercimek, bunların alanında çok önemli bir pazar payına sahip olduğunu ifade etti.



Mercimek, şu bilgileri verdi:



'ASELSAN ile yaptığımız teknoloji transferi sözleşmesi kapsamında UKSS üretimi ASELSAN Konya'ya aktarıldı. Buna yönelik altyapı kurulumu tamamlandı ve üretime başladık. Tüm UKSS'nin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından yapılmaktadır. Buna yönelik SARP sistemimizi fuara örnek olarak getirdik. Sadece üretimimiz değil ürün geliştirme üzerine de yeteneklerimizi göstermek istediğimiz, geliştirdiğimiz sistemimiz yer alıyor. Ayrıca hem 12,7 milimetre hem de 40 milimetre bomba atar silahlarının entegre edilebildiği, her iki sistemin alttan beslendiği ve aynı zamanda tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün bir uzaktan komutalı silah sistemini sergiliyoruz.'



Sistemin çok hafif olduğuna işaret eden Mercimek, projenin TSK'nın kullanımına sunulması yönünde görüşmelere başlayacaklarını kaydetti.



ASELSAN Konya'da istihdam edilen personelin silah ve silah sistemleri üzerinde büyük tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Mercimek, 'Silahları çok iyi tanıyoruz. Bu silahları geliştirme ve üretmenin yanında mevcut TSK'nın envanterinde yer alan silahların yenilenmesi ve onarılmasında yetkinliğimiz var. Örnek silahın kritik parçalarını ürettiğimiz ve gösterdiğimiz ürün yelpazemiz var.' dedi.



Mercimek, Türkiye'nin, dost ve müttefiklerin gelecek dönemdeki ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasında, 'milli silah, güçlü savunma' sloganıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

