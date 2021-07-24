Araç muayenesinde ücret neye göre alınıyor?

Trafiğe çıkan bütün motorlu araçların belli periyotta muayeneden geçmeleri gerekiyor.Vatandaş ise muayene ücretlerinin fazlalığı ve işlemlere yönelik tepkisini dile getiriyor. Peki bu fiyatlama nasıl ve neye göre yapılıyor?

Araç muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi gereğince trafiğe çıkan bütün motorlu araçların gerekli teknik şartlara uygunluğunun kontrolüdür.Düzenli olarak yaptırılması gereken sözkonusu muayene, trafikteki kusurlu taşıtların tespitinde önemli bir rol oynar ve bu araçların sebep olabileceği kazaların önüne geçmeyi amaçlar.

Düzenli araç muayenesi araçta oluşabilecek kusurların erken tespitini sağlarken bakım masraflarınızın azalmasına yardımcı olur.​

Muayene randevusu

Aracınızı muayeneye götürmeden önce randevu almanız oldukça önemli. TÜVTÜRK istasyonları önünde yoğunluk sebebiyle oluşan uzun kuyruklarda bekleme süreleri bazen günleri bulabilir. Bu nedenle randevu alarak gününüzü daha iyi planlayabilir ve istasyonda geçireceğiniz süreyi kısaltabilirsiniz.Araç muayenesi için randevu almak oldukça basit bir işlem. TÜVTÜRK'ün internet sitesindeki adımları izleyerek istediğiniz gün ve saati seçebilir ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezini arayarak planınıza uygun zamanı seçebilirsiniz. TÜVTÜRK çağrı merkezi pazar hariç her gün 08.00 - 20.00 arasında hizmet vermekte.

Ücretlendirme ve eleştiriler

Hal böyle iken araç sahipleri de muayene konusunda şikayetlerini dile getirmiyor değil. Aracını muayeneye götüren vatandaşlar burada hiçbir işlem yapılmadığını, ne aksesuar anlamında ne de parçalara yönelik yeni bir işlem olmadığı gibi gereğinden fazla ücret talep edildiğine yönelik tüketici derneklerine ve sosyal medyada tepkilerini dile getirmekteler. Sadece aracın sağına soluna;önüne,arkasına bakılarak gereksiz yere ve fazla ücret talep edildiğini kaydeden vatandaşlar aynı zamanda ücretlerin nakit olarak alınmasından da şikayetçi. Kredi kartına yönelik düzenlemeler yapılsa da genel kanaat işlemsiz paranın talep ediliyor olması yönünde birleşiyor.

Muayene ücretleri ne kadar?

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti yüzde 5 oranında fazla bedel ile tahsil ediliyor.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 189,98 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork:372,88 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker:503,86 TL

Egzoz muayene ücreti

2020 yılında 80 TL olan egzoz muayene ücreti 2021 yılında KDV dâhil 90 TL olarak belirlendi. Egzoz emisyon ölçümü motorlu araç türüne göre değişiklik göstermektedir. Dizel araçlarda, katalitik dönüştürücü içeren benzinli araçlarda ve son olarak benzin ve LPG'li araçlarda farklı şekillerde egzoz emisyon ölçümü yapılmakta.

Peki bu muayene aşamalarında neler yapılıyor?

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TÜVTÜRK'ün bütün motorlu taşıtlar için sunduğu araç muayenesi hizmetinde aracınızın trafik ve yolcu güvenliği şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Aracınızda bulunan genel aksam, sistem ve parçaların hepsi bu kontrole dahil.

Muayene sırasında kontrol edilen aracın ilk olarak şasi numarası, yakıt tipi ve koltuk sayısı gibi bilgiler teyit edilir ve TÜVTÜRK verileriyle karşılaştırılır. Motor aksamı içerisinde bulunan su ve yakıt hortumlarındaki olası yırtıklar ve delikler incelenir, akü ve akü bağlantıları test edilir ve aracın elektrik tesisatı kontrol edilir.

Hangi aksamlara bakılıyor?

Sonrasında fren test cihazı ile ön aks fren sistemi ve tekerleklerin fren kuvvet değerleri alınır. Bu kontrollerin aynısı arka aksa da uygulanır. Bu kontrollerde fren veriminin en az yüzde 50 olması gerekmektedir.Motor kısmındaki incelemeler bittikten sonra aracın altında oluşma ihtimali olan yağ, su ve yakıt kaçakları kontrol edilir; egzoz, aksların süspansiyon sistemi, rekorlar ve konsola bağlı elektrik aksanına bakılır.

Trafiğe çıkma şartı

Mekanik ve elektronik aksamlar kontrol edildikten sonra aracın farlarının trafikte güvenli sürüşe uygun olup olmadığı test edilir. Gerekirse kısa, uzun ve sis farlarının ayarları yapılır.Son olarak şoför koltuğunun durumu, emniyet kemerlerinin sağlamlığı ve kullanılırlığı gözden geçirilir. Camlar, korna, dikiz aynaları, silecekler ve klima sistemleri incelendikten sonra muayene biter. Muayene sonrasında aracın aldığı notu gösteren bir belge araç sahibine sunulur. Kusursuz ve hafif kusurlu notu alan araçlar, bir sonraki muayeneye kadar trafiğe çıkar durumda olarak değerlendirilir. Eğer araç ağır kusurlu notu aldıysa, araçtaki kusurların tespit edildiği bir belge daha verilir ve en geç 30 gün içerisinde kusurların giderilmesi istenir. Kusurların giderilmesi durumunda TÜVTÜRK istasyonları ikinci muayeneden ücret almaz ve aracınıza trafiğe çıkabilir notu verilir.​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.