Birçok kişi ikinci el araç alırken satın aldıkları aracın hasarının olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Özellikle sıfır araç almayan vatandaşların ikinci el araç alırken hasar kaydı sorgulaması yapmaları gerekmektedir. Takip edilecek basit adımlar ile ikinci el aracın geçmiş yıllardaki hasar kaydının olup olmadığı öğrenilebilir. Peki araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? İkinci el araç alınırken araç sorgulaması neden önemlidir? SMS üzerinden araç hasar kaydı sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden araç hasar kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

Birçok kişi ikinci el araç alırken satın aldıkları aracın hasarının olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Özellikle sıfır araç almayan vatandaşların ikinci el araç alırken hasar kaydı sorgulaması yapmaları gerekmektedir. Takip edilecek basit adımlar ile ikinci el aracın geçmiş yıllardaki hasar kaydının olup olmadığı öğrenilebilir. Peki araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? İkinci el araç alınırken araç sorgulaması neden önemlidir? SMS üzerinden araç hasar kaydı sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden araç hasar kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

İkinci el araç alan vatandaşlar, araçlarını almadan önce belli bazı noktalara önem gösterir. Alıcıların önem gösterdiği konulardan biri de aracın hasar kaydının olup olmamasıdır. Birçok kişi internet üzerinden araçlarının hasar kaydının nasıl sorgulanacağını araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Araç hasar kaydı yapılabilmesi için çeşitli yollar mevcuttur. Bu yollardan ilki SMS yöntemidir. SMS yöntemi ile araç hasar kaydı sorgulaması şöyle yapılır;

Aracınızın plakasını birleşik şekilde yazarak 5664'e ücretli bir SMS gönderebilirsiniz. Bu mesaj ile araca ait geçmiş tarihlere yönelik hasar kaydı görülebilmektedir. Gönderilen her SMS için 11 TL'lik ücret kesilecektir. Bunun yanı sıra SMS ile şu hizmetlere de erişebilmektedir;

*Parça boşluk plaka yazıp 5664-Araçta değişen parça olup olmadığı

*Parça boşluk plaka boşluk hasar tarihi yazıp 5664- Eksper raporu olan kazalarda değişen parçalar

Araç hasar kaydı sorgulama yöntemlerinden bir diğeri de çağrı merkezi üzerinden yapılabilen sorgulamalardır. İkinci el araç alan vatandaşlar 11890 numaralı Çağrı merkezini arayarak araca ait hasar kaydını öğrenebilirler. Bu hizmet karşılığında Turkcell ve Vodafone kullanıcıları 4,25 TL, Turk Telekom müşterileri ise 4,75 TL ödemektedirler.

Son olarak ise, ikinci el araç alacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden araç hasar kaydını rahatlıkla öğrenebilmektedirler. Kişisel şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yapılabilen e-Devlet üzerinden “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” yazılarak bu işleme kolayca erişilebilir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.