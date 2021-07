Analiz: Vergi muafiyetleri ve TRY mevduatta stopaj indirimi uzatıldı

'KDV indirimlerinin devamı, ilgili sektörlerdeki talebi canlı tutma ve belli oranda fiyat düşüşü etkisi sağlayarak, vergi gelirinden vazgeçilerek işletmelerin de satış fiyatlarını düşürerek bir canlılık ve gelir artışı yaratma amacıyla ortaya konulmuştu'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada pandemiden zarar gören işletmelere uygulanan bazı vergi muafiyetlerinin ve TRY mevduata uygulanan stopaj indirimlerinin eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Yerel para birimini desteklemek ve de-dolarizasyona katkı vermek için uygulamaya konulan stopaj avantajı temmuz sonu itibariyle sona erecekti. Koronavirüs pandemisinin işletmeler üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla KDV indirimleri de son 1 yıldır uygulanmaktaydı" diyerek konuyla ilgili analizinde önemli ayrıntılara vurgu yaptı.

Erkan analizinde, "KDV indirimleri; koronavirüs pandemisinden en çok zarar gören konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde Temmuz 2020'den beri %18 yerine %8 olarak uygulanmaktaydı. TRY mevduatlarına uygulanan stopaj oranları ise Eylül 2020'den beri şu şekilde uygulanmaktadır: 6 aya kadar vadeli hesaplar (6 ay dahil) için %15'ten %5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplar (1 yıl dahil) için %12'den %3'e,1 yıldan uzun vadeli hesaplar için %10'dan %0'a düşürülmüştü" hatırlatmasında bulundu.



"KDV indirimlerinin devamı, ilgili sektörlerdeki talebi canlı tutma ve belli oranda fiyat düşüşü etkisi sağlayarak, vergi gelirinden vazgeçilerek işletmelerin de satış fiyatlarını düşürerek bir canlılık ve gelir artışı yaratma amacıyla ortaya konulmuştu" diyen Erkan, " Tabii, son 1 yılda gerçekleşen enflasyon artışının KDV indirimlerinin etkisini de tüketici açısından nötrlediğini belirtmek gerekiyor. Yine de, talep edilen bir durumdu ve uzatılması hizmet sektörleri açısından pozitif." yorumunu yaptı.

Erkan şöyle devam etti: "TRY mevduat stopaj avantajı da talep edilen bir durumdu. Mevduat sahiplerinin TRY mevduattan elde ettikleri pozitif reel getiri etkisine olumlu katkı vermesi beklenen bir uygulama olarak, 2 ay daha stopaj oranları vadesine göre değişen bir şekilde düşük uygulanacak. Buna karşılık, birçok bankada mevduat faizlerinin kredi faizlerinin çok altında kaldığı ve pozitif reel getiri etkisini tam olarak yansıtamadığı görülmektedir. Diğer taraftan TRY'nin aşınma payı ve enflasyondan korunma isteği döviz mevduatına olan talebi halen yüksek tutmaktadır ve dolarizasyon eğilimi devam etmektedir. Yine de, vergi avantajı TRY mevduatın getiri pozisyonunu destekleyeceğinden ve vergi kesintisini düşük tutacağından dolayı olumlu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.