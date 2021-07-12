Analiz: İşsizlik oranı işgücündeki daralmayla düştü

Pandemi kaynaklı kilitlenmeler nedeniyle insanların iş aramaması ve bir önceki aya göre genel işgücü daralması buna zemin oluşturuyor. Buna karşılık; Mayıs aynı zamanda kapanmanın olduğu ay, haliyle hizmet sektörüne ayrıca bir bakmak gerekiyor....

Türkiye'de mayıs ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayında %13,5 iken 0,3 puan azalarak %13,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise arındırılmış işsizlik oranının 0,6 puan azaldığı görülmektedir. Genç nüfusta işsizlik oranı %24 olurken; tarım dışı işsizlik ise %15,1 seviyesinde gerçekleşti.

"İstihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artarak %43,8 oldu"



Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuyla ilgili analizinde, "Kıyaslanabilir dönemler olan Mayıs 2020 – Mayıs 2021'e baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 3,1 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2020'nin benzer döneminde 29 milyon 601 bin kişi olan işgücü, Mayıs 2021'de 32 milyon 81 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı ise %47,4'den %50,5'e yükselmiştir. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artarak %43,8 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise önceki aya göre 216 bin kişilik bir azalış söz konusudur. Atıl işgücü oranı halen %27,2 seviyesinde duruyor, bunun içinde ise ücretsiz izinde olanlar başta olmak üzere atıl istihdam, yani çalışıyor görünüp normalde iş başında olmayanlar bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm ve hizmet sektörü kaynaklı istihdam artışları görebiliriz"

"İşsizlik oranı, manşet veri bazında Nisan ayına göre düşüş gösterse de, istihdam oranındaki aynı kıyaslama dönemine göre düşüşle alakalı olduğunu görüyoruz." diyen Erkan şöyle devam etti:

"Pandemi kaynaklı kilitlenmeler nedeniyle insanların iş aramaması ve bir önceki aya göre genel işgücü daralması buna zemin oluşturuyor. Buna karşılık; Mayıs aynı zamanda kapanmanın olduğu ay, haliyle hizmet sektörüne ayrıca bir bakmak gerekiyor. Bilindiği gibi, yeni Covid-19 enfeksiyonlarındaki artış hem sağlık sistemi hem de turizm gelirlerini koruyabilmek için Mayıs ayında haftalarca süren katı bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Haziran'dan sonraki dönem için yeniden açılmalar gerçekleştiği için turizm ve hizmet sektörü kaynaklı istihdam artışları görebiliriz. Bu eğilimin açılmanın kademesinin ilerletilmesi ve hareketlilik nedeniyle Temmuz'da da devam etmesini bekliyoruz"

"Ekonominin sonraki çeyreklerde, önceki çeyreklere kıyasla büyüme hızının yavaşlaması olası"

"Ancak genel istihdam eğilimi, bu pozitif faktörlere rağmen olumsuz etkilenebilir" yorumunda bulunan Erkan şu noktalara vurgu yaptı:

"Pandemi ile birlikte gelen istihdam koruma programları, başta işten çıkarma yasağı olmak üzere Temmuz ayıyla beraber sona erdi. Haziran sonuna kadar olan dönemde, devlet tarafından sağlanan istihdam koruma programları toplu işten çıkarmaları engellemişti. Dolayısıyla, Temmuz'dan sonra bunun işgücü piyasası açısından etkisini değerlendirmeye almak gerekecektir. Ekonominin sonraki çeyreklerde, önceki çeyreklere kıyasla büyüme hızının yavaşlaması olası. Dolayısıyla, açılmaların ekonomik faaliyette eşdeğer hızda bir toparlanma yaratmamasıyla işten çıkarmalar gerçekleşebilir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.