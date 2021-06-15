Analiz: Fiyat baskıları ve büyüme ekseninde “tapering” zamanlaması

'ABD ekonomik koşullarındaki iyileşme ve artan fiyat baskıları Merkez Bankası’nı ilerleyen zamanda para politikasını normalleştirme aşamasına götürmeye başlayabilir...'

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan Haziran FOMC toplantısının kararlarını yarın alacağız. Ana tema, Fed'in varlık alımlarının azaltılmaya başlanacağı konusunda nasıl bir zamanlama yapacağı.. Yani açıklama bazında, Fed'in buna dair bir sözel yönlendirme yapıp yapmayacağına bakacağız ki, şu an bankanın duruşunun enflasyondaki geçicilik üzerine yoğunlaştığı düşünülecek olursa sadece araç bazında değil, açıklama bazında da aksiyonsuz geçmesi muhtemel....

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "ABD ekonomik koşullarındaki iyileşme ve artan fiyat baskılarının ise Merkez Bankası'nı ilerleyen zamanda para politikasını normalleştirme aşamasına götürmeye başlayabilir. Fed'in bunu 3Ç21 sonlarına doğru bir zaman diliminde yapması daha uygun bir seçenek gibi görünüyor. Enflasyonun da varsayımsal durumlar üzerinden değil; daha normal koşullar dahilinde değerlendirilmesi gerekecektir" değerlendirmesinde bulundu.



"Fed'in ilerleyen dönemde sıkılaşmayı değerlendirmesi muhtemel ancak..."

"Fed'in tepkisiz kalması, piyasanın rahatlamasını sağlayacak koşullardan birisi olabilir. Buna karşılık, piyasalar, olumlu ekonomik sürprizleri kutlamak ile önceden tahmin edilenden daha kısa sürede tapering olasılığının artması arasında bir ikilemde kaldı." diyen Erkan analizinde şunlara vurgu yaptı:

"Fed'in ilerleyen dönemde sıkılaşmayı değerlendirmesi muhtemel, ancak enflasyonun açılmayla ilgili kalemlerden gelen etkiyle geçici bir artış gösterdiği düşüncesi Merkez Bankası'nda şu anda baz olan görüş ve bu nedenle yarınki toplantıda bununla alakalı bir zaman çizelgesi öngörülmüyor. Enflasyonda, arz sıkıntısı kaynaklı emtia rallisinin yayılma efektine ilişkin bulguların katılığa sebep olması gibi bir etmen ise, Fed'i daha fazla harekete zorlayabilir.

10 yıllıklar yüzde 1,42'ye kadar düşmüştü, yukarı hamleyi biraz yaptı ve şu an stabil. yüzde 1,70'lerin üzeri zorlansaydı piyasa Fed'i zorluyor diyebilirdik, ancak şu an duruş mevcut şartlarla kanıksanmış görünüyor. Bugün perakende satışlar açıklanacak, açılmayla ilgili talep gören kalemlerin soğuması için burada da aylık bazda soğuma görmemiz gerekiyor. Ancak asıl etkinin maliyet kanalından gelmesi hala daha olası, sıkı arz koşullarında yüksek talep enflasyonda problematikliğe neden olabilir. Enflasyonda Volcker dönemine benzer niteliklerde bir yükseklik görme konusunda daha fazla kanıta ve sürekliliğe ihtiyaç var."



Erkan analizini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle Haziran toplantısı Fed'in iletişim anlamında ortada kalacağı ve ilave aksiyonel bir tutuma girmeyeceği bir etkinlik olarak öngörülüyor. Nokta grafiği ise, Fed başkanlarının faiz öngörülerini yansıtması bakımından zaman çizelgesi konusunda nereye gitmekte olduğumuzu daha net gösterebilir. Medyan beklenti 2023 yılını işaret etmekle beraber, kaç noktanın 2022 içerisine kayacağına bakacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.