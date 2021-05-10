Amerikan piyasasında güvercin hakimiyeti

ABD Hazine Bakanı, ekonominin tam istihdamdan uzak olduğunu açıklarken tarım dışı istihdam verileri sonrasında şahinler köşeye çekilirken ve meydan güvercinlere kalmış görünüyor

Çarşamba günü arefe günü olduğundan piyasalar ve bankalar öğlene kadar açık olacak.Geçtiğimiz hafta borsadaki kısa vadeli yükseliş trendi sürdü.Geçtiğimiz hafta FED Dallas Başkanı Robert Steven Kaplan'ın tapering çağrısı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ekonomide ısınma ve faiz artırımı ile ilgili demeçlerinin odak noktasında iş gücü piyasasında yaşanan güçlenme vardı.

Mart ayında 916 bin istihdam artışının devamında nisan istihdam artışı beklentisi 1 milyon iken, 2 milyon istihdam ihtimalinden de söz edilmekte idi.

İstihdam verileri

Nisan ayına dair istihdam artışının 266 bin kişi ile sınırlı kaldığını hatırlatan ekonomistler, mart istihdam verisinin 916 binden 770 bine revize edildiğine dikkati çektiler. İstihdam verisi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ekonominin

ısınmadığını ve teşviklere ekonominin ihtiyacı olduğunun altını çizmişti.

Güvercinler ön planda

Yellen ekonominin tam istihdamdan uzak olduğunu açıklarken tarım dışı istihdam verileri sonrasında şahinler köşeye çekilirken ve meydan güvercinlere kalmış durumda. ABD ve Avrupa borsaları rekorları ile haftayı kapatırken dolar dünyada diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bu haftanın en önemli verisi nisan ayı ABD TÜFE verisi öncesinde enflasyonist endişeler bastırılmış oldu.

Mayıs avantaj sunar mı?

Şartlar doların aleyhine gelişiyor. Gelişmekte olan ülkelerin faiz artırım sürecine başlamış olması ile güç kazanan para birimleri, ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında cuma günü yüzde 1 değer kazandı.Mayıs ayı gelişen piyasalar için önemli bir avantaj sunuyor. Yüksek enflasyon, FED'in tapering beklentisi ile zayıf anapara birimleri ile düşük büyüme riski altında kalan gelişen ülkeler için Mayıs büyük bir şans oldu.

Öte yandan 22 Nisan'da 2. kez 200 günlük ortalaması olan 1310'dan tepen BIST 100 Endeksi, 11 işgününde yüzde 11 teperek 50 günlük ortalamasına gelmişti. Birinci çeyrekte sanayi hisselerinde görülen yüksek kârlılık artışı ile birlekte globaldeki olumlu seyir bunu destekledi. ABD'de yeni rekorlar kıran endekslerin bu yılki getirileri yüzde 14'e ulaşmıştı.

Dolar/Lira cephesi

Dolar-Lira cephesine bakıldığında; yükselen trend kırılmış görünüyor. Yatay ara destek noktası 8.42 ve ana destek noktası 8.35 seviyesi olarak izleniyor. 8.49 ise kısa vadede trendi belirleyecek direnç seviyesi. 8.49

altında kaldıkça Türk lirası lehine görüntü devam edecek gibi.

Bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalarda çok fazla bir hareketlilik beklenmemesi gerektiğinin altını çizen ekonomistler gerek döviz gerekse altında tutunma noktalarının önem arz ettiğini ve uluslararası verilerin bu noktada belirleyici olacağı yönünde görüş bildiriyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.