Altın ne kadar düşer? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın 500 TL olur mu?

Altın ne kadar düşer? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın 500 TL'ye düşer mi? Altın 500 TL olur mu? sorusu altın yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dövize endeksli TL mevduat hesabı açıklaması ile dolar adeta çakılışa geçti. 18 TL seviyesinden işlem görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni mevduat sistemini açıklaması ile dolar sert şekilde düştü. Dolar 11 TL'ye kadar geriledi. Dolarda yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın dolarla birlikte düşerek 650 TL'ye kadar geriledi.

Altın yatırımı olan binlerce kişi şu sırlar altını satmalı mı yoksa saklamalı mı sorusuna yanıt arıyor. Dövizde yaşanan hızlı düşüş ile birlikte altın fiyatları da adeta çaklıldı. 1000 TL'yi geöen gram altın 650 TL'ye kadar düştü. Altın yatırımcıları da Altın ne kadar düşer? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın 500 TL'ye düşer mi? Altın 500 TL olur mu? diye sormaya başladıDövize endeksli TL mevduat hesabı açıklaması ile dolar adeta çakılışa geçti. 18 TL seviyesinden işlem görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni mevduat sistemini açıklaması ile dolar sert şekilde düştü. Dolar 11 TL'ye kadar geriledi. Dolarda yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. Dolar 1 günde yüzde 40'a yakın değer kaybetti. Dolarda yaşanan bu gerileme altın fiyatlarını da etkiledi. Peki Altın ne kadar düşer? Gram altın düşmeye devam eder mi?

Altın ne kadar düşer?

Döviz kurlarında aşağı yönlü hareketin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Döviz kurlarında yaşanan bu gerileme altın fiatlarını da geri çekecek. Altın

Gram altın düşmeye devam eder mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolarda ve altında yaşanan hızlı gerileme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memiş bunun "Bu fragman" deyip yarın için daha da düşebileceği mesajını verdi.

Altın 500 TL olur mu?

Gram altının seyri doların düşüş seyrine bağlı. Altının fiyatını bilindiği gibi hem ons hem de dolar/TL belirliyor. Yurt içinde dolarda yaşanan büyük düşüş gram altının 650 TL'nin altına kadar çekti. Uzmanlar dolarda düşüşün devam edeceği görüşünde buna paralel olarak gram altının da düşmesi bekleniyor.

Altı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından altın da sert düştü. Gram altın alış fiyatı 642,61 TL satış fiyatı ise 642,75 TL civarında. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.030,00 TL satış fiyatı ise 1.170,00 TL civarında.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.