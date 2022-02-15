Elinde alını olan ve alına yatırım yapmak isteyenler Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Altının hem ons fiyatı hem de yurt içi fiyatında zirveler görüldü. Altın son bir kaç haftada hareketli günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ile artışa geçen altının fiyatı son gelen haberlerden sonra düşüşe geçti. Rusya'nın Ukrayna sınırında saldırı pozisyonuna geçtiği iddiaları sonrası gram altın yurt içinde son 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Rusya'nın tatbikat yaptığı ve askerlerini geri çekmesi üzerine ise altında düşüş yaşandı.

Elinde alını olan ve alına yatırım yapmak isteyenler Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Altının hem ons fiyatı hem de yurt içi fiyatında zirveler görüldü. Altın son bir kaç haftada hareketli günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ile artışa geçen altının fiyatı son gelen haberlerden sonra düşüşe geçti. Rusya'nın Ukrayna sınırında saldırı pozisyonuna geçtiği iddiaları sonrası gram altın yurt içinde son 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Rusya'nın tatbikat yaptığı ve askerlerini geri çekmesi üzerine ise altında düşüş yaşandı.

Ukrayna-Rusya krizi ile uluslararası piyasada ons altın yukarı yönlü tırmanışa geçti. Daha öncesinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı sinyallerini vermesi de altının seyrini yukarı yönlü olarak değiştirmişti. Jeopolitik anlamda yaşanan Rusya-Ukrayna krizine NATO ve ABD'nin de dahil olması ile kriz uluslararası bir boyut kazandı. Dünya piyaslarını derinden etkileyen bu krizde yeni gelişmeler yaşandı.

Altın düştü mü?

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına doğru ilerlediği anlarda altının gram fiyatı 820 TL'yi geçmişti. Ancak Rus askerlerinin tatbikat yaptığı ve geri çekildiğini açıklanması üzerine altının gram fiyatında düşüş yalşandı. 15 Şubat saat 14.40 sıralarında gram altın 810 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek Altın ise 1341.4153 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altında düşüş devam eder mi?

Altında düşüşün devam edip etmeyeceğini konuşmak için henüz çok erken. Uzmanlar altındaki dalgalanmanın temel nedenini Rusya-Ukrayna krizine bağlıyor. Kısa vadede Rusya Ukrayna krizinin nereye varacağını ise kimse kestiremiyor.

16 Şubat iddiası yaklaştıkça altın yükseldi

ABD medyası Rusya'nın Ukrayna'ya 16 Şubat'ta saldırabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama ile piyasalar oldukça gerildi. 16 Şubat'a yaklaştıkça piyasadan çıkışlar altına olan ilgiyi artırdı.

Altın neden düştü?

Altında yaşanan gerilemenin nedeni olarak Rus ordusunun Ukrayna sınırından geri çekilmesi olarak gösteriliyor. Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rus Savunma Bakanlığı'nın Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birimlerin operasyonlarını tamamladığını ve geri döndüklerini duyurduğunu aktardı.