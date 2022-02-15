DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Real Madrid hangi kanalda? PSG Real Madrid canlı izle!
KDV indirimi; Bazı ürünler yeniden listeye eklendi
Benzine indirim mi gelecek? Benzin ve mazotta indirim olacak mı? Benzine ne zaman indirim gelir?
Piyasalar, Rusya'dan gelen haberlerle rahatladı
Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor
Milli Muharip Uçak ile ilgili flaş gelişme
Oğlunu, evlenmek istediği kıza karşı çıktığı için öldürmüş
Petrol fiyatlarında yeni tahmin: Petrol fiyatları nedir? Petrol fiyatları düşecek mi?
16 Şubat'ta altın ne olur? Altın 16 Şubat'ta yükselir mi düşer mi? Rusya-Ukrayna 16 Şubat iddiası altına etkisi nasıl olur?
Bahçeli, 'Gerçekte 7 parti var' dedi
KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!
Genel Direktör Aydın Ayhan Güney: Tour of Antalya'da hedefimize ulaştık
Tesadüflerin ahengi: Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Nerede, ne zaman çekildi?
Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan şahıs hakkında karar
Demans hastalığı Nedir? Demans'ın belirtileri nedir? Tedavisi var mı ?

TIMETURK / EKONOMİ / Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü?

Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü?

Elinde alını olan ve alına yatırım yapmak isteyenler Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Altının hem ons fiyatı hem de yurt içi fiyatında zirveler görüldü. Altın son bir kaç haftada hareketli günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ile artışa geçen altının fiyatı son gelen haberlerden sonra düşüşe geçti. Rusya'nın Ukrayna sınırında saldırı pozisyonuna geçtiği iddiaları sonrası gram altın yurt içinde son 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Rusya'nın tatbikat yaptığı ve askerlerini geri çekmesi üzerine ise altında düşüş yaşandı.

2 Saat Önce
2022-02-15 14:47:38
Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü?

Elinde alını olan ve alına yatırım yapmak isteyenler Altın düştü mü? Altında düşüş devam eder mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden düştü? Altının hem ons fiyatı hem de yurt içi fiyatında zirveler görüldü. Altın son bir kaç haftada hareketli günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ile artışa geçen altının fiyatı son gelen haberlerden sonra düşüşe geçti. Rusya'nın Ukrayna sınırında saldırı pozisyonuna geçtiği iddiaları sonrası gram altın yurt içinde son 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Rusya'nın tatbikat yaptığı ve askerlerini geri çekmesi üzerine ise altında düşüş yaşandı.

Ukrayna-Rusya krizi ile uluslararası piyasada ons altın yukarı yönlü tırmanışa geçti. Daha öncesinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı sinyallerini vermesi de altının seyrini yukarı yönlü olarak değiştirmişti. Jeopolitik anlamda yaşanan Rusya-Ukrayna krizine NATO ve ABD'nin de dahil olması ile kriz uluslararası bir boyut kazandı. Dünya piyaslarını derinden etkileyen bu krizde yeni gelişmeler yaşandı.

Altın düştü mü?

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına doğru ilerlediği anlarda altının gram fiyatı 820 TL'yi geçmişti. Ancak Rus askerlerinin tatbikat yaptığı ve geri çekildiğini açıklanması üzerine altının gram fiyatında düşüş yalşandı. 15 Şubat saat 14.40 sıralarında gram altın 810 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek Altın ise 1341.4153 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altında düşüş devam eder mi?

Altında düşüşün devam edip etmeyeceğini konuşmak için henüz çok erken. Uzmanlar altındaki dalgalanmanın temel nedenini Rusya-Ukrayna krizine bağlıyor. Kısa vadede Rusya Ukrayna krizinin nereye varacağını ise kimse kestiremiyor.

16 Şubat iddiası yaklaştıkça altın yükseldi

ABD medyası Rusya'nın Ukrayna'ya 16 Şubat'ta saldırabileceğini açıklamıştı. Bu açıklama ile piyasalar oldukça gerildi. 16 Şubat'a yaklaştıkça piyasadan çıkışlar altına olan ilgiyi artırdı.

Altın neden düştü?

Altında yaşanan gerilemenin nedeni olarak Rus ordusunun Ukrayna sınırından geri çekilmesi olarak gösteriliyor. Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rus Savunma Bakanlığı'nın Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birimlerin operasyonlarını tamamladığını ve geri döndüklerini duyurduğunu aktardı.

Altın yükselmeye devam eder mi 2022? Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanlar yorumladı...
İLİŞKİLİ HABERAltın yükselmeye devam eder mi 2022? Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanlar yorumladı...
Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? (15 Şubat)
İLİŞKİLİ HABERAltın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? (15 Şubat)
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş