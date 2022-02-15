Altın yükselmeye devam eder mi 2022? Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanlar yorumladı...

Altın yükselmeye devam eder mi 2022? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son haftalarda yönünün yukarıya çevirdi. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesini gördü. Güvenli liman olarak tanımlanan altına ilgi, küresel risklerin arttığı ve parasal daralmanın başlayacağı sinyallerinin verildiği günlerde arttı. Altın 820 TL seviyesine çıkarak yatırımcısını sevindirdi. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da 'altın düşer mi yoksa çıkar mı?' sorularını sıkça sormaya başladı.

Altın yükselmeye devam eder mi 2022? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son haftalarda yönünün yukarıya çevirdi. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesini gördü. Güvenli liman olarak tanımlanan altına ilgi, küresel risklerin arttığı ve parasal daralmanın başlayacağı sinyallerinin verildiği günlerde arttı. Altın 820 TL seviyesine çıkarak yatırımcısını sevindirdi. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da "altın düşer mi yoksa çıkar mı?" sorularını sıkça sormaya başladı.

Altın piyasası FED'in faiz artırımı snyallerinden sonra hareketlilik yaşamaya başladı. Ardından Rusya ve Ukrayna krizinin patlak vermesi ve enerji fiyatlarının uçuşa geçmesi altına olan iştahı artırdı. Parasal genişlemenin sona ereceği yönünde verilen sinayaller de altına olan ilgiyi artırdı. Durum böyle olunca altın son 8 ayın zirvesini gördü ve 820 TL seviyesine kadar çıktı. Altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar da altının bundan sonraki seyinin ne olacağını merak ediyor.

Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın piyasaları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken yorumlar gelmeye başladı. Altın fiyatları rekor kırmaya başlamışken yatırımcılar altının yönünü tahmin etmeye çalışıyor. Peki 2022'de altın ne olur? Altın yükseleri mi yoksa düşer mi? Bigpara'ya konuşan uzman isim Yusuf Kavak önemli açıklamalarda bulundu. Kavak açıklamasında şunları söyledi: ONS altında artış olabilir. FED mart ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 90 civarına doğru gelmesi de; bu hafta Fed sıkılaştırması konusunun revaçta olmaya devam edeceğini göstermekte.” dedi. ONS altın fiyatları için konuşan Kavak, “1877 dolar seviyesi üzerinde kalınmadığı sürece; emtia üzerinde yeniden satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Şayet 1877 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda ise; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Altın yükselmeye devam eder mi 2022

Enver Erkan'dan da altına ilişkin kritik açıklamalar geldi. Erkan Rusya-Ukrayna krizinin altın fiytlarına etkisinden bahsetti. Enver Erkan ise söz konusu endişelerin altın fiyatları içinde keskin etki gösterdiğini kaydetti. Erkan, “Eğer yeni aksiyonlar olmazsa piyasa bu durumu kanıksar ve geniş dönem Fed hareketlerine bakar. Kısa vadede ise Rusya haberleri etkili olacaktır.” dedi.

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın yurt içi satış fiyatı son bir kaç günde yükselişte. Jeopolitik riskerler altının fiyatının artmasına neden oldu. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesine yükselmiş durumda. İstanbul serbest piyasada gram altın 820 liradan, çeyrek altın ise 1347 liradan güne başladı. Tam altın 5 bin 335 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da artışta. Altının ons fiyatı 1878 dolar seviyesinde...

FED faiz artırırsa altın ne olur?

Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed muhtemel bir faiz artışına giderse altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket olabilir. Hem yurt içinde hem de ons fiyatında yükseliş olabilir.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi. Uzman yorumlarına yer verilen haberimiz yatırım tavsiyesi olarak değerlendirelemez. .