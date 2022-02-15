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TIMETURK / GENEL / Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? (15 Şubat)

Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? (15 Şubat)

Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? 15 Şubat'ta altın piyasalarında hareketli bir gün yaşanıyor. Küresel risk iştahının arttığı şu günlerde güvenli liman altına olan ilgi son bir kaç haftadır artmış durumda. Altın yatırımcıları ve yastık altında altını olan vatandaşlar 15 Şubat'ta altın ne kadar oldu? sorusunu sormaya başladı. Rusya-Ukrayna krizinde savaş seslerinin halen devam etmesi altının fiyatını artıran en önemli sebeplerden biri. Altın yatırımcıları ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor.

4 Saat Önce
2022-02-15 10:36:33
Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? Gram altın kaç TL oldu? (15 Şubat)

Altının hem ons fiyatı hem de gram fiyatı son bir kaç haftadır yukarı yönlü olarak devam ediyor. 15 Şubat'ta ise altın son 8 ayın zirvesini gördü. Altını olan vatndaşlar ve altın almak isteyenler Altın çıktı mı? Altın ne kadar yükseldi? 15 Şubat'ta gram altın kaç TL oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle parasal daralmanın başlayacağı sinyallerinin gelmesi ve jeopolitik kriz olasılıkları altına olan talebi artırdı.

Altın çıktı mı?

Altın fiyatları 15 Şubat'ta çıktı. Altın fiyatları son 8 ayın zirvesini gördü. Altın 15 Şubat 2022 saat 10.30'da 820 lira seviyesini aştı. Çeyrek altın da 1347 TL'den işlem görüyor. Ayrıca tam altın da 5 bin 335 liradan satılıyor. Altında yaşanan yükselişin temel nedeni olarak Rusya-Ukrayna krizi ve buna bağlı olarak NATO ve Rusya restleşmesi olarak gösterilebilir.

Altın ne kadar yükseldi?

Altın 1 hafta önce 780 TL seviyesindeydi. Bir hafta sonra ise 820 TL seviyesine gelen altın yatırımcısına kazandırdı. Gram altında 1 haftada 40 TL'den fazla getiri oldu.

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Ons altın ne kadar oldu?

Uluslararası piyaslarda ons altın fiyatında da yükseliş var. Geçen ay 1780-1820 seviyelerinde olan ons altın fiyatı Şubat ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde 1878 dolar cviarında.

15 Şubat döviz kurları arttı mı?

Döviz kurları ise sınırlı da olsa yukarı yönlü. Dün 13,51 liradan 13,60'a yükselen dolar güne 13,61 liradan başladı. Serbest piyasada euro 15,41 liradan, sterlin 18,42 liradan el değiştiriyor. Euronun dünkü kapanış fiyatı 15,33 liraydı. .

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