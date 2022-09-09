Alkole ne kadar zam geldi? Alkole zam ne zaman gelecek? İçkiye zam mı geldi?

Alkole ne kadar zam geldi? Eylül ayı, zam ayı oldu. Birçok kaleme zam uygulandı. Bunun yanı sıra indirimin yansıdığı ürünler de oldu. Peki ama içki grubuna ne kadar zam geldi? Alkole zam ne zaman gelecek? İçkiye zam mı geldi? İşte detaylar.

Eylül ayı, zam ayı oldu. Birçok kaleme zam uygulandı. Bunun yanı sıra indirimin yansıdığı ürünler de oldu. Peki ama içki grubuna ne kadar zam geldi? Alkole zam ne zaman gelecek? İçkiye zam mı geldi? İşte detaylar.

Alkole ne kadar zam geldi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubunun daha zam geldiğini duyurdu. Dündar, Mey grubana zam geleceğini duyurmasından ardından, Pernod Ricard grubu içkilere de zam yapılacağını açıkladı.

Alkole neden zam geliyor?

Uygulanan zamların, firmalarının üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Alkole zam ne zaman gelecek?

Alkol fiyatlarına gelecek olan zam, 19 Eylül Pazartesi günü yansıtılacak. Henüz alkol fiyatlarına zam uygulanmadı.