Akaryakıta üçlü indirim | 2 Eylül benzin, motorin ve LPG indirimi | 2 Eylül benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

Akaryakıta üçlü indirim | Beklenen indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi bekleniyordu ve o düşüş tüm pompalara yansıdı. Peki 2 Eylül benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? 2 Eylül benzin, motorin ve LPG indirimi kaç TL? 1 litre benzin ne kadar oldu? 1 litre motorin kaç TL?

Beklenen indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi bekleniyordu ve o düşüş tüm pompalara yansıdı. Peki 2 Eylül benzin ve motorine ne kadar indirim geldi? 2 Eylül benzin, motorin ve LPG indirimi kaç TL? 1 litre benzin ne kadar oldu? 1 litre motorin kaç TL?

Akaryakıta üçlü indirim!

Brent petrolde yaşanan gerileme nedeniyle 2 Eylül Cuma akşamı akaryakıt fiyatlarında indirim uygulanacak.

2 Eylül benzin, motorin ve LPG indirimi

Sektör temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre;

- motorinde ortalama 2 lira,

- benzinde ise 1 lira 25 kuruş,

- LPG'de ise hafta başında belirlenen oranda indirim uygulanacak.

2 Eylül benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?

İndirim oranları henüz net olarak yansıtılmasa da motorin grubuna 2, benzine ise 1,25 kuruş civarında bir indirim yansıtılacağı öngörülüyor.

Brent petrol ne kadar düştü?

ABD ham petrolü (WTI), aralarında Fed'in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmıştı. Ağustos'ta art arda üçüncü ayında da değer kaybederek 89 dolara gerilemişti. Söz konusu olay; Nisan 2020'den beri en uzun düşüş serisi olmuş oldu. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi İstanbulda;

Benzin: 20.13TL

Motorin: 26.90 TL

LPG: 11,25 TL

olarak satışa sunuluyor.

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi Ankara'da;

Benzin: 20.26 TL

Motorin: 27.01 TL

LPG: 11.37 TL

olarak satışa sunuluyor.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi İzmir'de

Benzin: 20.24 TL

Motorin: 27.02 TL

LPG: 11,04TL

olarak satışa sunuluyor.

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