Akaryakıt fiyatlarına indirim mi yapıldı? Benzin ve motorine indirim mi geldi? Brent petrol varili ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına indirim mi yapıldı, yapılacak? Brent petrol varilinin yüzde 3,5 değer kaybetmesin, akaryakıt fiyatlarını gündeme getirdi. İndirim beklenen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorin ne kadar oldu? Mazot ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim mi geldi? Brent petrol varili ne kadar? İşte detaylar...