Akaryakıt fiyatlarına indirim mi yapıldı? Benzin ve motorine indirim mi geldi? Brent petrol varili ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına indirim mi yapıldı, yapılacak? Brent petrol varilinin yüzde 3,5 değer kaybetmesin, akaryakıt fiyatlarını gündeme getirdi. İndirim beklenen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorin ne kadar oldu? Mazot ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim mi geldi? Brent petrol varili ne kadar? İşte detaylar...
2022-06-28 08:59:34
Brent petrol varilinin yüzde 3,5 değer kaybetmesin, akaryakıt fiyatlarını gündeme getirdi. İndirim beklenen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorin ne kadar oldu? Mazot ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim mi geldi? Brent petrol varili ne kadar? İşte detaylar...
Akaryakıt indirimi
Gündemdeki ekonomik dalgalanmanın akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Özellikle brent petrol varillinin %3,5'luk düşüşü akaryakıt kullanıcılarını sevindirdi. Cep yakan akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor.
Brent petrolün düşüşü 28-29 Haziran tarihlerinde akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Benzin ve mazot fiyatlarına bu düşüş 1,5 TL civarında yansıyacak.
Benzin ve motorine indirim mi geldi?
Şu an için benzin ve motorine indirim gelmesi söz konusu değil. Fakat ekonomi piyasasının öngördüğü 1,5 TL'lik indirim, 28-29 Haziran tarihleri arasında akaryakıtaya yansıtılacağı konuşuluyor.
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