EYT son dakika | EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası 2022'de çıkar mı? Emeklilik hayali kuran binlerce kişi 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile bu hayallerinden uzaklaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan grup için sevindiren gelişmeler 2021 yılında geldi. EYT yasasının çıkması için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı. Binlerce kişinin emekli olmasını sağlayacak olan EYT yasasının çıkması dört gözle bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu son açıklamasında EYT'nin ne zaman çıkacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

1999 yılında yapılan bir düzenleme ile yüz binlerce kişi emekli olma hayali suya düşmüştü. meklilik şartlarını tamamlanalarına rağmen yaşı beklemek zorunda kalanlar "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" olarak adlandırılmaya başlandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik haklarının geri verilmesi için her türlü platformda seslerini duyurmaya çalışıyordu. EYT'lileri sevindirecek açıklama geçtiğimiz yıl geldi. Yüz binlerce EYT mağduru EYT yasasının çıkacağının açıklanması ile sevindi. Emekli olmayı dört gözle bekleyenler EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası 2022'de çıkar mı? sorusunu sormaya başladı.

EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu binlerce EYT'liyi sevindirecek önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu şunları söyledi "EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu."

EYT yasası 2022'de çıkar mı?

Akbaşoğlu EYT'nin çıkacağı tarihe ilişkin de önemli detayları paylaştı. Akbaşoğlu açıklamasında şunları söyledi: EYT'li vatandaşlarımızın durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. 2022 yılında EYT'liller ile ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla ifade etmek isterim. 3600'ü çalışıyoruz akabinde sözleşmeli personel statüsünü düzenleyeceğiz ve EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah hep beraber geleceğiz."

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

EYT yasası 2022 yılında çıkarsa yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin emekli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT çıkarsa emekli olacaklar;

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT nedir?

Çıkarılan 4447 sayılı kanundan önce normal şartlarda 25 yıl pirim ödeyen vatandaşlar pirimleri biter bitmez emekli olabilmekteydiler. Fakat çıkarılan yasa ile birlikte pirim gününü bitiren bir vatandaş, pirim gününü bitirmesine rağmen emeklilik yaşını beklemek zorundadır. Çıkarılan bu yasa ile 1997 yılında işe giren bir vatandaş, normal şartlarda 2022 yılında emekli olabilecekken, bu yasa nedeniyle 2037 yılında emekli olacaktır.

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