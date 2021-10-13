EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? EYT son detaylar...

EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? 3600 ek gösterge konusunda yaşanan olumlu gelişmeler binlerce EYT mağdurunu da umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada 3600 ek gösterge sorununun 2022'nin sonunda çözüme kavuşacağını belirtti. Yıllardır emekli olmanın hayalini kuranlar ve EYT'ye takılanlar da hükümetten EYT konusunda da çalışma yapmasını istiyor. 2023 seçimlerine doğru gidilirken Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç'tan çok konuşulacak EYT iddiası geldi. Koç EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını iddia etti. İşte EYT konusunda son detaylar...

EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? 3600 ek gösterge konusunda yaşanan olumlu gelişmeler binlerce EYT mağdurunu da umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada 3600 ek gösterge sorununun 2022'nin sonunda çözüme kavuşacağını belirtti. Yıllardır emekli olmanın hayalini kuranlar ve EYT'ye takılanlar da hükümetten EYT konusunda da çalışma yapmasını istiyor. 2023 seçimlerine doğru gidilirken Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç'tan çok konuşulacak EYT iddiası geldi. Koç EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını iddia etti. İşte EYT konusunda son detaylar...

3600 ek gösterge konusunun çözüme kavuşturulması yolunda çok önemli adımlar atıldı. 3600 ek göstergelerin hangi tarihtye çözüleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan ederiz." dedi. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde mutlu sona yaklaşılması EYT mağdrularını da umutlandırdı. EYT konusunda da benzer çalışmalar bekleyen EYT mağdurları EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası çıkacak mı? sorularını sormya başladı.

EYT 2023'te çıkar mı?

3600 ek gösterge konusunda yaşanan ilerleme Emeklilikte Yaşa Takılan olarak adlandırılan binlerce kişiyi umutlandırdı. EYT konusunda son günlerde flaş açıklamalar ve iddialar geldi. Önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını ifade etti. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille “EYT çıkacak.” dedi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

EYT yasası çıkacak mı?

EYT sorununa dair henüz resmi bir çalışma başlatılmadı. 2023 seçimine doğru EYT konusunda çalışmaların yapılacağı yönünde iddialar var ancak bu iddialar doğrulanmış değil.

Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada EYT mağdurlarına mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu "EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap, henüz söz verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Onların da sorunlarını biz çözeceğiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.