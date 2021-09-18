4 ülke almak için şimdiden sıraya girdi

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, 'Sözleşme imzaladığımız şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz' dedi.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen ve kısa sürede ihracat sözleşmeleri imzalanan Yörük 4x4'ün teslimatına bu yıl başlanacak.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, "Sözleşme imzaladığımız şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği zırhlı araçlardan Yörük 4x4, 4 ülkenin envanterine girecek. Bugüne kadar geliştirdiği tüm zırhlı araçları ihraç etmeyi başaran Nurol Makina, bu halkaya taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4'ü de ekledi.

İLK KEZ IDEF 2021'DE SERGİLENDİ

İmzaladığı ihracat sözleşmeleri kapsamında araçları teslimata hazırlanan Nurol Makina, geçen ay gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) da Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergiledi.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine, Yörük 4x4 Projesi ve aracın pikap versiyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yörük 4x4 Pikap'ı geliştirirken mevcut Yörük üzerinde neler yapabilecekleri üzerinde durduklarını anlatan Karel, bunun yanında kullanıcılardan gelen bazı talepleri de değerlendirdiklerini söyledi.

HEM MUHAREBE ARACI HEM DE LOJİSTİK AMAÇLI HİZMET VERECEK

Özellikle araçların lojistik ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlanmasının bazı bölgelerde öne çıktığını dile getiren Karel, "Bu kapsamda pikap aracımızı geliştirdik. Bu sayede de aracı hem bir muharebe aracı hem de lojistik amaçlı hizmet verecek şekilde çok amaçlı kullanıma uygun hale getirdik. Kullanım fonksiyonlarını da artırdık. Aynı zamanda pikap kısmına stant üzerinde farklı faydalı yükler entegre etme, silah sistemleri monte etme imkanı da var." dedi.

Yörük 4x4 Pikap için IDEF 2021 Fuarı'nda çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Karel, "İsimlerini söyleyemem ama bazı kullanıcılardan talepler geldi. Bunları değerlendirmeye başlayacağız." diye konuştu.

YÖRÜK 4X4 İÇİN YOĞUN TESLİMAT TRAFİĞİ

Anıl Karel, ana platform olan Yörük 4x4'ün ise tüm testlerinin tamamlandığını ve geçen yıl itibarıyla seri üretime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Yörük 4x4 için ihracat sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Karel, şunları kaydetti:

"Pandemi teslimatların biraz uzamasına neden oldu. Pandemi nedeniyle birçok ülke bütçelerinde kısıtlama yaptı ya da bütçelerini başka yıllara aktardılar.

Yavaş yavaş ülkeler bütçelerini açtılar ve sözleşmeler realize oldu. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde tüm ülkelere teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz."

Öte yandan Yörük 4x4 Zırhlı Pikap Aracı'nın özellikleriyle asimetrik tehdit ve çatışma ortamlarında, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve NATO görevleri dahil birçok alanda lojistik faaliyetlerde kullanılabileceğini ifade eden Aykol, "Yörük pikap, off-road arazi koşullarında çevik bir şekilde hareket edebilen yüksek süratli, birden çok maksadı yerine getirebilecek karma bir araç olarak kullanıcılarına eşsiz avantajlar sunmakta ve harekat alanındaki mevcut bir kritik boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu araç geliştirilirken yurt içi ve dışındaki farklı kullanıcıların isterleri sentezlenmiştir." dedi.

ZIRH SİSTEMİ ÜST SEVİYE KORUMA SAĞLIYOR

Aracın, üzerine manuel ve uzaktan komutalı çeşitli silah sistemlerinin entegrasyonuna imkan sağladığını belirten Aykol, ölçeklenebilir zırh sistemi ile NATO standartlarına göre üst düzey koruma seviyelerine çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Aykol, taşıma yeteneğiyle emniyet gereksinimini optimum seviyede birleştiren ve kendi kendine yeterli bir platform sunan aracın, ikmal görevi icra ederken kendi emniyetini sağlayabildiğini ve aynı zamanda konvoy emniyetine katkıda bulunabildiğini dile getirdi.

Aracın, NATO Jenerik Araç Mimarisi ile uyumlu altyapıya ve Nurol Makina'nın özgün geliştirdiği dijital kokpit, sürüş destek ve uzaktan kontrol gibi teknolojilere sahip olduğunu ifade eden Aykol, Yörük 4x4 Zırhlı Pikap'ın 5 kişilik personel taşıma kapasitesiyle kullanıcısına hizmet vereceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.