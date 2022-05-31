3600 ek gösterge maaş artışı (Öğretmen-Polis-Hemşire-Din Görevlisi) 3600 ek gösterge ile maaş artacak mı, zam gelecek mi? 3600 ek gösterge maaşa etkisi kaç TL? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayı sonunda 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmaların detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre 3600 ek göstergede 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Memurlar, emekliler 3600 ek gösterge ile maaşların ne kadar artacağını merak edip araştırmaya başladı.

3600 ek gösterge maaş artışı (Öğretmen-Polis-Hemşire-Din Görevlisi) 3600 ek gösterge ile maaş artacak mı, zam gelecek mi? 3600 ek gösterge maaşa etkisi kaç TL? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonunda 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmaların detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre 3600 ek göstergede 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Memurlar, emekliler 3600 ek gösterge ile maaşların ne kadar artacağını merak edip araştırmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Bu ayın sonunda detayları kamuoyuyla paylaşacağız" demişti. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge için 3 alternatifli çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bu sunumdan sonra açıklanacak. Milyonlarca çalışan (Öğretmen, Polis, Hemşire, Din Görevlisi) ve emekli 3600 ek gösterge ile mekli ikramiyelerinde ve maaşlarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırmaya başladı.

3600 ek gösterge maaş artışı (Öğretmen-Polis-Hemşire-Din Görevlisi)

3600 ek göstergeler milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor. Öğretmen, Polis, hemşire ve din görevlisi gibi pek çok alanda çalışan kamu görevlileri 3600 ek gösterge ile maaşlarına ve emekli ikramiyelerine ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

3600 ek gösterge ile maaş artacak mı, zam gelecek mi?

3600 ek göstergelerin emekli maaşları ve ikramiyelerinde ortalama yüzde 20 ila 25 oranında artış olması bekleniyor. 3600 ek gösterge ile maaşlarda ortalama 90 lira ile 120 lira arasında bir artış olabilir. Ayrıca gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

3600 ek gösterge ile Öğretmen maaşı artacak mı?

3000 ek göstergesi 3600'e çıkan bir öğretmenin emekli maaşı 5 bin 627'den 6 bin 861 TL'ye çıkması bekleniyor. Mevcut emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile Polis maaşı artacak mı?

2200 ek göstergeden 3600 ek göstgergeye çıkan polis emeklisinini maaşı 5 bin 571 TL'den 6 bin 961 TL'ye çıkacak. Polis emekli ikramiyesi ise 3600 ek gösterge ile 200 bin 258 liradan 250 bin 408 TL'ye yükselecek.

3600 ek gösterge ile Hemşire maaşı artacak mı?

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471

Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

3600 ek gösterge ile din görevlisi maaşı ne kadar artacak?

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471

Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Ek gösterge konusunda sona gelindi. Düzenlemenin yürürlülük tarihinin 1 Ocak 2023 olarak planlandığı beliritliyor.