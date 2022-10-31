29 Ekim Cumartesi mesai hesaplama | 29 Ekim çalışanlara ne kadar mesai verilir? Çift mi, tam mı? 29 Ekim mesaisi 2 gün mü? soruları 29 Ekim'de çalışmak zorunda olan pek çok çalışan tarafından soruluyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram ve resmi tatildir. Resmi tatilde çalışanlara da mesai ücreti verilmek kanunlarca zorunludur. 29 Ekim Cumartesi günü çalışan işçiler kendilerine çift mi yoksa tam mı yevmiye verileceği sorusuna yanıt arıyor.

29 Ekim Cumartesi mesai hesaplama | Yılın son milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tim kaçalışanlar 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da içine alark 1.5 gün izinlidir. Resmi tatil olmasına rağmen bazı meslek grubunda olanlar 29 Ekim'de çalışmaya devam etmek zorunda. Cumhuriyet Bayramında işerlinin başında olanlar kendilerine ne kadar mesai ücreti ödeneceği sorusuna da yanıt arıyor. 29 Ekim çalışanlara ne kadar mesai verilir? Çift mi, tam mı? 29 Ekim mesaisi 2 gün mü? soruları pek çok çalışan tarafından soruluyor.

29 Ekim çalışanlara ne kadar mesai verilir?

29 Ekim gibi tüm resmi tatillerde, hafta sonu tatillerinde ve haftalık çalışma saatini aşan çalışanlara mesai ücreti ödenmesi yasalarca zorunludur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışmaya devam edenlere ise ödenecek mesai ücreti bellidir. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında çalışanlara çift yevmiye mesai ücreti ödenir. Ayrıca resmi tatillerde 1 saat bile çalışılmış olması işçiye tam gün çalışılmış gibi mesai ücreti ödenmesini zorunlu kılıyor.

29 Ekim mesai çift mi tek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çalışanlara günlük ücretlerinin iki katı kadar ücret verilir. Örneğin günlük ücreti 300 TL olan bir işçi 29 Ekim'de 600 TL ücret alır. İşçiy ay sonunda maaşına ilave olarak 300 TL mesai ücreti ödemesi yapılmalıdır. Milli ve dini bayramlarda çalışanlara 2 günlük mesai ücreti verilir.

29 Ekim Cumartesi mesai hesaplama

Kişinin aldığı maaş 30 ile bölünür ve ortaya çıkan günlük ücret resmi tatil mesaisinde 2 ile çarpılır. Resmi tatillerde mesai yapanlara çift mesai ücreti verilir. 28 Ekim'de öğleden sonra çalışanlara da tam mesai ücreti verilir.

İşçilere çalıştıkları gün karşılığında izin verilemez. İşçiler eğer resmi tatillerde çalışmaya devam ediyorsa onlara mesai ücreti verilmek zorundadır. Örneğin günlük bürüt ücreti 300 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır. Yani çalışanın maaşına 300 TL fazla para yatması gerekir.

Resmi tatil mesai ücreti nasıl hesaplanır?

İş kanunlarına göre resmi tatillerde çalışan işçilere mesai ücreti ödenir. Buna göre işçinin günlük yevmiyesi 300 TL'ise resmi tatilde çalışında o günün yevmiyesi 600 TL olur. Örnekle fazla mesai ücreti hesaplama;

6000 TL maaş olan bir işinin bir günlük resmi tatil fazla mesai ücreti şöyle hesaplanır;

İşçini adığı maaş 6000 TL'yi 30'a bölmemiz gerekiyor.

Günlük aldığı maaşı 200 TL olarak buluruz.

Resmi tatilde çalıştığı için %100 zamlı ödenir yani 400 TL fazla mesai ücreti alır.

O ay alacağı maaş 6400 TL olacaktır.