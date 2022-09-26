Motorin indirim 26 Eylül | Bu akşam Motorine (mazot) indirim mi geldi? 26-27 Eylül mazota (motorin) indirim var mı? Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerini sevindirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi sonrası dünya genelinde brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Durum böyle olunca ülkemizde de benzin ve mazot litre satış fiyatları 30 TL'ye kadar çıkmıştı. Eylül ayında brent petrolde yaşanan hızlı düşüş devam ediyor. motorin ve benzine 26 Eylül-27 Eylül tarihlerinde indirim beklentisi oluştu.

Motorin indirim 26 Eylül | Bu akşam Motorine (mazot) indirim mi geldi? 26-27 Eylül mazota (motorin) indirim var mı? Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme araç sahiplerini sevindirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi sonrası dünya genelinde brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Durum böyle olunca ülkemizde de benzin ve mazot litre satış fiyatları 30 TL'ye kadar çıkmıştı. Eylül ayında brent petrolde yaşanan hızlı düşüş devam ediyor. motorin ve benzine 26 Eylül-27 Eylül tarihlerinde indirim beklentisi oluştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla en büyük darbeyi enerji piyaası yedi. Dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatları katlanarak arttı. Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak brent petrol fiyatları savaşın etkisiyle katlanarak arttı. Ancak son aylarda dünya genelinde brent petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı. Brent petrolde yaşanan gerileme en çok da araç sahiplerini sevindiriyor. Ülkemizde brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve gerilemeye göre petrole zam yada indirim geliyor.

26 Eylül Motorin indirim var mı?

Dünya genelinde brent petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme mevcut. Son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen brent petrol akaryakıta indirim beklentisini de ortaya çıkardı. Araç sahipleri 26 Eylül Pazartesi benizin ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 26 Eylül'De motorine indirim yada zam beklenmiyor.

Bu akşam Motorine (mazot) indirim mi geldi?

Benzinli ve dizel araç sahipleri her sabah ve her akşam benzine ve mazota zam yada indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Brent petrolde yaşanan hızlı gerileme ile benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt sektör temsilcileri motorin ve benzine zam yada indirim konusunda henüz açıklama yapmadı.

26-27 Eylül mazota (motorin) indirim var mı?

Güne akaryakıt indirimi ve zammı gelişmelerini takip ederek başlayan araç sahipleri brent petrolde yaşanan düşüş ile indirim konusunda oldukça umutlu. Sektör kaynaklarından 26 Eylül'de akaryakıta indirim yada zam yapılması yönünde bir açıklama henüz gelmedi.

26 Eylül benzin ne kadar?

İstanbul / Avrupa 19,22 Lira

İstanbul / Anadolu 19,23 Lira

Ankara 19,35 Lira

İzmir 19,34 Lira

26 Eylül mazot ne kadar?

İstanbul / Avrupa 23,06 Lira

İstanbul / Anadolu 23,08 Lira

Ankara 23,17 Lira

İzmir 23,21 Lira