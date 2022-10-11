2023 zamlı ücretli öğretmen maaşı ne kadar? 2023 Ocak haftada 22-24-26-28-30-32-34-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı kaç TL? MEB bünyesinde 1 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yanında binlerce de ücretli öğretmen görev yapıyor. Ücretli öğretmenlerin maaşları ve sosyal hakları zaman zaman tartışma konusu oluyor. 2022 Temmuz ayında ücretli öğretmen maaşına ciddi oranda zam yapıldı. Ücretli öğretmenler merakla 2023 Ocak ayı maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki ücretli öğretmen maaşı 2023 Ocak'ta ne kadar olacak?

2023 zamlı ücretli öğretmen maaşı ne kadar? 2023 Ocak haftada 22-24-26-28-30-32-34-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı kaç TL? MEB bünyesinde 1 milyon kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin yanında binlerce de ücretli öğretmen görev yapıyor. Ücretli öğretmenlerin maaşları ve sosyal hakları zaman zaman tartışma konusu oluyor. 2022 Temmuz ayında ücretli öğretmen maaşına ciddi oranda zam yapıldı. Ücretli öğretmenler merakla 2023 Ocak ayı maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki ücretli öğretmen maaşı 2023 Ocak'ta ne kadar olacak?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev alıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile aynı işi yapan ücretli öğretmenler aldıkları sosyal haklar ve maaş konusunda onların çok çok altında kalıyordu. Ücretli öğretmen maaşının asgari ücretin de altında kalması eleştiriliyordu. Ücretli öğretmen maaşlarında iyileştirilme yapılması zaman zaman meclis gündemine de geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında yaptığı açıklama ile ek ders karşılığı çalılşanların maaşlarında artışa gidildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması binlerce ücretli öğretmeni sevindirdi.

2023 zamlı ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşlarının da 2023 Ocak ayında artması bekleniyor. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Temmuz 2022'de ücretli maaşlarında ciddi oranda artış yapıldı. Girdikleri ders sayısına göre maaş alan ücretli öğretmen maaşı haftada 30 saatte 3.360 TL'den 5.740 TL'ye çıkartıldı. Bu zam binlerce ücretli öğretmeni sevindirdi. 2023 Ocak ayında ücretli öğretmen maaşlarına da yeni bir zam bekleniyor. 2023 ücretli öğretmen maaşı ek ders ücretlerinin belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. Tahminlere göre ücretli öğretmen maaşının asgari ücretten düşük olmaması bekleniyor. Asgari ücretin ise 8 bin TL civarında olması bekleniyor. 2023 ücretli öğretmen (30 saat) ücretinin de 8 bin TL'yi geçeceği tahmin ediliyor.

2023 Ocak haftada 22-24-26-28-30-32-34-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da yaptığı açıklama ile ücretli öğretmenleri sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " dedi.

Temmuz ücretli öğretmen maaşı kaç TL?

Temmuz ayında ücretli öğretmen maaşlarına yüksek oranda zam yapıldı. Asgari ücretin altında olan ücretli öğretmen maaşı asgari ücretin üstüne çekildi. Buna göre; Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen maaşı 3.360,64 TL'den 5.740 TL'ye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamda asgari ücrete enflasyon farkının üstünde zam yapılacağını duyurdu. Bu açıklama ücretli öğretmenleri de sevindirdi. Asgari ücretin yükselmesi ücretli öğretmenlerin maaşının da artması anlamına geliyor. Nebati açıklmasında "Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." dedi.

Ücretli öğretmen ek ders ne kadar?

2022 yılı Temmuz ayında ücretli öğretmen ek ders ücretleri arttı. Buna göre

2022 yılı ndaTemmuz-Aralık ayları arasında uygulanacak maaş katsayısı 0,333603 olacak.

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde brüt ek ders ücreti 46,70 TL oldu.

2022 yılının Temmuz-Aralık dönemi net ek ders ücreti ise 39,35 TL oldu.

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 37,01 TL oldu.

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 lira, gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 42,15 lira, %20 vergi dilimi için 39,65 lira oldu.

Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu kadar ne zaman yatacağı da pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. MEB'de görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memurlar çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor ancak bu durum ücretli öğretmenler için geçerli değil. Ek ders ücretleri her yeni ayın ilk haftası hesaplanarak hesaplara yatıyor.