2023 pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar? 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti merak ediliyor. Yeniden değerleme oranlarına göre 2003 yılı için %122,93 fiyat artışı yaşanacağı belirlendi. Peki ama yeni yılda pasaport harçlarındaki fiyat değişimi ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023 pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar? 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti merak ediliyor. Yeniden değerleme oranlarına göre 2003 yılı için %122,93 fiyat artışı yaşanacağı belirlendi. Peki ama yeni yılda pasaport harçlarındaki fiyat değişimi ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023 pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar?

Her sene değerleme oranı artış gösterir geçtiğimiz yıl %36 oranında artan değerleme oranı 2023 yılı için %122,93 olarak belirlendi. Buna göre pasaport, ehliyet, MTV ve trafik cezaları aynı oranda arttı.

2023 pasaport harçları

6 aylık pasaport harcı, 1 yıllık pasaport harcı, 2 yıllık pasaport harcı, 3 yıllık pasaport harcı ve 3 yıldan fazla kullanılan pasaport harcı fiyatları değişti. İşte 2023 yılı pasaport harçlarının fiyatları...

6 aya kadar: 689,74 TL (eski fiyatı 309,40 TL)

1 yıl: 1083,12 TL (eski fiyatı 452,30 TL)

2 yıl: 1646,11 TL (eski fiyatı 738,40 TL)

3 yıl: 2338,53 TL (eski fiyatı 1049,00 TL)

3 yıldan fazla: 3295,70 TL (eski fiyatı 1478,30 TL)

5 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti

Yeniden değerleme oranına göre yapılacak olan fiyat artışı sonrası 3 yıldan fazla kullanılacak pasaport harcı 3 bin 295 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

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