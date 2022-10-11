2023 Ocak öğretmen maaşı ne kadar olacak? Kademe ve dereceye göre 2023 Ocak öğretmen maaşı kaç TL?

2023 Ocak öğretmen maaşı | Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Kademe ve dereceye göre 2023 Ocak öğretmen maaşı kaç TL olur soruları MEB bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranlarının yüksek geldiği son zamanlarda tüm çalışanlar gibi öğretmenler de Ocak ayında maaşlarına iyi bir zam bekliyor. 2023 Ocak öğretmen maaşı ne kadar sorularına yanıt aranmaya şimdiden başlandı. Peki 1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3 kademe ve dereceye göre zamlı öğretmen maaşı ne kadar?

2023 Ocak öğretmen maaşı | Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Kademe ve dereceye göre 2023 Ocak öğretmen maaşı kaç TL olur soruları MEB bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranlarının yüksek geldiği son zamanlarda tüm çalışanlar gibi öğretmenler de Ocak ayında maaşlarına iyi bir zam bekliyor. 2023 Ocak öğretmen maaşı ne kadar sorularına yanıt aranmaya şimdiden başlandı. Peki 1/4-8/1-8/3-7/2-6/3-5/1-4/2-3/1-2/3 kademe ve dereceye göre zamlı öğretmen maaşı ne kadar?

Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon hayatın her alanında kendisini hissettirmeye devam ediyor. 2022 yılının Temmız ayında öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 42 oranında zam yapılmış ve öğretmen maaşları 11 bin TL civarına yükseldi. Enflasyon verilerinin önümüzdeki aylarda da yüksek gelmesi bekleniyor. Ekonomi Bakanı Nebati yıl sonunda asgari ücrete yapılacak olan zammın enflasyonun üzerinde olacağını açıklaması memur maaşlarına da enflasyonun üzerinde zam yapılacağı anlamını taşıyor. MEB bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan binlerce öğretmen merakla 2023 ocak öğretmen maaşının ne kadar olacağını maaşlara ne kadar zam geleceğini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2023 kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları detayları...

2023 Ocak öğretmen maaşı

2023 Ocak'ta memur maaşları gibi öğretmen maaşlarına da iyi bir zam yapılması bekleniyor. Enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken yıl sonu enflasyon tahminlerine göre bir değerlendirme yapılacak olursa öğretmen maaşlarının ortalama 14 bin TL olması bekleniyor. Ancak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı alanların maaşları ise daha yüksek olacak. 2023 uzman öğretmen maaşının 16 bin TL, 2023 başöğretmen maaşının ise 17 bin TL civarında olması bekleniyor. (Bu rakamlar tahmini rakamlardır. Net rakamların belli olması için Aralık ayı enflayon oranlarının açıklanması beklenecek.)

Öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2023 yılında milyonlarca çalışan gibi MEB bünyesinde görev yapan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşlarına da ciddi oranda zam yapılacak. Zammın ne kadar olacağı şimdiden öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmen Ocak 2023 zamlı maaşlar Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Öğretmen Ocak zamlı maaşların ortalama olarak 14 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Öğretmen kariyer basamakları ile uzman öğretmen ve başöretmen olanların maaşları ise daha yüksek olacak.

Kademe ve dereceye göre 2023 Ocak öğretmen maaşı kaç TL?

Temmuz ayında yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle öğretmenlere yüzde 42 zam yapılmıştı. 2023 Ocak ayında ise henüz ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmadı. Ömümüzdeki aylarda enflasyon verilerine göre zammın oranı yavaş yavaş şekillenecek. İşte 2022 Temmuz kademe ve dereceye göre zamlı öğretmen maaşları...

1/4 25 yıl+ 11229 TL

1/4 25 yıl 11226 TL

1/3 24 yıl 11.200 TL

1/2 23 yıl 11184 TL

1/1 22 yıl 11170 TL

2/3 21 yıl 11018 TL

2/2 20 yıl 11004 TL

2/1 19 yıl 10999 TL

2/3 21 yıl 10953 TL

2/2 20 yıl 10939 TL

2/1 19 yıl 10922 TL

3/3 19 yıl 10726 TL

3/2 18 yıl 10698 TL

3/1 17 yıl 10670 TL

4/3 16 yıl 10665 TL

4/2 16 yıl 10544 TL

4/1 15 yıl 10462 TL

5/3 14 yıl 10082 TL

5/2 13 yıl 10073 TL

5/1 12 yıl 10066 TL

6/3 11 yıl 10057 TL

6/2 10 yıl 10052 TL

6/1 9 yıl 10039 TL

7/3 8 yıl 9941 TL

7/2 7 yıl 9935 TL

7/1 6 yıl 9928 TL

8/3 5 yıl 9920 TL

8/2 4 yıl 9912 TL

8/1 3 yıl 9902 TL

Ocak'ta ne kadar zam yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıl sonunda enflasyon üzerinde zam yapılacağını açıkladı. Nebati açıklamasında şunları söyledi: "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak."

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı. 2023 ocak ayında ücretli öğretmen maaşına da zam yapılması bekleniyor.