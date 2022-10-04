2022-2023 Başöğretmen kademe kademe maaşı | 1/4-1/3-1/2-1/1-2/3-5/3 kademe ve derece başöğretmen maaşı ne kadar? soruları son zamanlarda başöğretmenlik sınavı için gün sayan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmenlikte 10 yılını tamamlamış olanlar başöğretmen olarak görev yapabiliyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşlarının kademe ve dereceye göre ne kadar olacağı ise pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

2022-2023 Başöğretmen kademe kademe maaşı kaç TL? 1/4-1/3-1/2-1/1-2/3-5/3 kademe ve derece başöğretmen maaşı ne kadar? soruları son zamanlarda başöğretmenlik sınavı için gün sayan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmenlikte 10 yılını tamamlamışolanlar başöğretmen olarak görev yapabiliyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşlarının kademe ve dereceye göre ne kadar olacağı ise pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı sunuldu. Uzman öğertmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerini alan öğretmenler merakla sınavın yapılacağı günü beklemeye başladı. Öğretmenler yeni unvan ile birlikte maaşlarında da ne kadar artış oalcağını merak ediyor. Öğretmen maaşları bilindiği üzere kademe ve dereceye göre farklık gösteriyor. Başöğretmen unvanı ile alınacak maaşların da kademe kademe farklılık göstermesi bekleniyor. 3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 1/4-1/3-1/2-1/1-2/3-5/3 kademe ve derecede başöğretmen maaşları ne kadar olacak?

2022-2023 Başöğretmen kademe kademe maaşı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik şartalarını taşıyanlar eğitimlerini tamamladı ve sınav için beklemeye başladı. Başöğretmenlik sınavına da on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Başöğretmen unvanı alacak olan öğretmenler 2023 yılında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaay hak kazananların 2023 yılı itibariyle alacakları ilave ücretler ile ilgili yaptığı açıklmada uzman öğretmenlikte 2500-3000 tl civarında bir artış olacağını belirtti. Özer ayrıca başöğretmen olanların ise 4500-5000 TL civarı maaş artışı olacağını duyurdu.

1/4-1/3-1/2-1/1-2/3-5/3 kademe ve derece başöğretmen maaşı ne kadar?

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapıldı. Buna göre 8'e 1 kademe ve derecedik öğretmenin maaşı 10 bin TL'ye dayandı. Ayrıca Ocak ayında öğretmen maaşlarına yeni bir zam gelecek. Kademe ve dereceye göre başöğretmenlik maaşı Ocak ayından sonra netlik kazanacak. 2023 yılı başöğretmen kademe kademe maaş farkı Ocak zammından sonra belli olacak.

2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar?

Bu rakamlar uzman öğretmen ve başöğretmen olmadan önceki rakamlar. Alınan zam ile birlikte kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları tahmini olarak şöyle oluştu;

1/4 25 yıl+ 11229 TL 1/4-1/3-1/2-1/1-2/3-2/2

1/4 25 yıl 11226 TL

1/3 24 yıl 11.200 TL

1/2 23 yıl 11184 TL

1/1 22 yıl 11170 TL

2/3 21 yıl 11018 TL

2/2 20 yıl 11004 TL

2/1 19 yıl 10999 TL

2/3 21 yıl 10953 TL

2/2 20 yıl 10939 TL

2/1 19 yıl 10922 TL

3/3 19 yıl 10726 TL

3/2 18 yıl 10698 TL

3/1 17 yıl 10670 TL

4/3 16 yıl 10665 TL

4/2 16 yıl 10544 TL

4/1 15 yıl 10462 TL

5/3 14 yıl 10082 TL

5/2 13 yıl 10073 TL

5/1 12 yıl 10066 TL

6/3 11 yıl 10057 TL

6/2 10 yıl 10052 TL

6/1 9 yıl 10039 TL

7/3 8 yıl 9941 TL

7/2 7 yıl 9935 TL

7/1 6 yıl 9928 TL

8/3 5 yıl 9920 TL

8/2 4 yıl 9912 TL

8/1 3 yıl 9902 TL

Başöğretmen maaşları ne kadar?

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada baş öğretmen maaş farkının 4500-5000 lira civarı bir artış olacağını açıkladı.

Başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.