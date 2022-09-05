2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret beklentisi ne kadar? 2023 asgari ücret zammı

Yıl sonu yaklaşırken vatandaşlar 2023 asgari ücret zammını merak ediyorlar. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olur? 2023 asgari ücret zam beklentisi ne kadar? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Yıl sonu da yaklaşırken yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki 2023 asgari ücret zammı açıklandı mı? 2023 asgari ücret ne kadar olur?

2022 enflasyon oranı

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı öngörülürken, enflasyon hedefi ise gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak ayında gelecek zam oranı öngörüsünü paylaştı.

2023 asgari ücret zam beklentisi

Yeni yıla doğru giderken 2023 asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Sosyol Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon rakamlarından sonra sosyal medya hesabı üzerinden 2023 ocak ayı asgari ücret, memur ve emekli zammına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Erdursun paylaşımında "Temmuz ayı enflasyonu %2.37 Aralık ayına kadar TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2023'de %15 zam (enflasyon farkı) verilir" ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Bu rakamı düştüğümüzde 2023 yılı için asgari ücrete bin 937 liralık zam gelmesi tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.

2022 Asgari ücret net ne kadar?

1 Temmuz 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01 Temmuz 2022 tarih 31883 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanmıştı.

İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulandı.