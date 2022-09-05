Bugün hava nasıl? İstanbul’da yağmur mu var? 5 Eylül hava durumu

Bugün İstanbullular bulutlu bir güne uyandı. Peki bugün İstanbul’da yağmur mu yağacak? 5 Eylül İstanbul’a yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıda birçok il için yağış beklendiği belirtilirken, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'da şiddetli yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava yağışlı mı? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kış geliyor

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan uyarıda ise, “Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı? Yağmur yağacak iller

Bugün İstanbullular kapalı bir havaya uyandılar. Peki İstanbul'da yağmur var mı? İşte 5 Eylül yağmurlu iller:

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Burdur, Konya, Isparta, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize.

5 Eylül hava durumu

BURSA 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KONYA 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Pazartesi yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. .