5 Eylül Altın ne kadar oldu? Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? Altın çıkacak mı? Güncel altın fiyatları

Yeni haftaya başlarken güncel altın fiyatları da merak ediliyor. Peki altın yükselecek mi? Gram altın çıkacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Eylül altın fiyatları…

Yeni bir haftaya başlıyorken bugün altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durumu merak eden vatandaşlar, altın çıkıyor mu sorusuna yanıt arıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gram altında yaşanan sert düşüş yatırımcıları korkuttu. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselir mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç ne kadar? İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları…

Tahvil faizi ve dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte altın piyasasından çıkışı hız kazandı. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ya da altın yükseliyor mu? Güncel altın fiyatları ne kadar? ONS altın çıktı mı?

5 Eylül altın fiyatları

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 1.001,68 SATIŞ: 1.001,85

Çeyrek altın ne kadar?

ALIŞ: 1.647,00 SATIŞ: 1.667,00

Yarım altın ne kadar?

ALIŞ: 3.284,00 SATIŞ: 3.334,00

Tam altın ne kadar?

ALIŞ: 6.740,00 SATIŞ: 6.820,00

Ons altın ne kadar?

ALIŞ: 1.712 SATIŞ: 1.712 .