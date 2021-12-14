Memur ikramiyesi ne zaman yatacak? Memur toplu sözleşme ikramiyesi almak için ne yapılır? Milyonlarca memur 2022 yılında toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı zammı ve toplu sözleşme ikramiyesi alacak. Tolu sözleşme ikramiyesinin ödemesi ise toplamda 1600 TL'yi buluyor. Milyonlarca kişi toplu sözleşme ikramiyesi almaya hak kazanırken 1 milyona yakın memur da bu haktan yararlanamayacak gibi görünüyor. Peki memur toplu sözleşme ikramiyesi öğretmenlere yatacak mı? Öğretmen toplu sözleşme ikramiyesi alabilir mi?

Milyonlarca çalışan gibi memurların da gözü kulağı maaşlarına ne kadar zam yapılacağında. Memurlara toplu sözlşeme zammı ve enflasyomn farkının dışında maaşlarına ek düzenleme yapılacağı açıklanmıştı. Bu haber ile sevinen memurlar şimdi de toplu sözleşme ikramiyesi alacaklarına sevindi. Ancak toplu sözleşme ikramiyesi almanın da bazı şartları bulunuyor. İşte toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Memur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Posta'da yer alan habere göre; 3 ayda bir yatacak ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 lira. Toplu sözleşme ikramiyesi memurların hesabına 15 Ocak'a kadar yatması bekleniyor.

Memur toplu sözleşme ikramiyesi almak için ne yapılır?

Almanın şartı ise sendikaya üye olmak. 1 milyona yakın memurun halen üyeliği yok. Yeni yılda 15 Ocak'a kadar sendikalı olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Bunun için de üye sayısı yüzde 1'i aşan bir sendikaya üye olmak gerekiyor. Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı kanunun 14'üncü maddesinde, ‘sendikalara üye olmak serbesttir' deniyor.

Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Aylık hesaba göre 134 liralık ek gelir söz konusu. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 134-45=89 lira ekstra para girecek. 134 lira 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunuyor.

Memur nedir?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.