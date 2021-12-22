Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı? Sendikaya üye olan ancak toplu sözleşme ikramiyesi alamayan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli bir karar verildi. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engelleyen sendikada 'yüzde 1' şartı nedeniyle Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası avukat Yüksel Evci aracılığıyla açılan davada Danıştay kararını verdi. Peki sendikalı tüm memurlar toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı?

Sendikaya üye olan ancak toplu sözleşme ikramiyesi alamayan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli bir karar verildi. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engelleyen sendikada 'yüzde 1' şartı nedeniyle Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası avukat Yüksel Evci aracılığıyla açılan davada Danıştay kararını verdi. Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı? Sendikalı tüm memurlar toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? sorusu Danıştay kararından sonra sıkça sorulmaya başlandı.

Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası avukat Yüksel Evci aracılığıyla Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan ve 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin, 'Toplu Sözleşme İkramiyesi' başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı. Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, sözleşmede yer alan söz konusu hükmün iptaline karar verdi.

Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı?

Söz konusu sözleşmede yer alan hükmün sendikal özgürlüğe müdahale oluşturduğu ve hukuka uygun olmadığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

'Sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması itibarıyla çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.'

Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?

Kararı değerlendiren Avukat Yüksel Evci, verilen yürütmenin durdurulması kararının hukuken isabetli ve çok önemli bir karar olduğunu dile getirdi. Evci, verilen kararın sendika üyesi olan bütün memurların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmasını sağladığını belirterek, tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.